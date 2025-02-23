Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Защита денег при строительстве дома: новый закон об эскроу-счетах
С марта 2025 года в России вступает в силу закон, регулирующий использование эскроу-счетов при строительстве загородных домов по договорам подряда. Это защитит граждан от потери средств и сделает процесс более прозрачным

С марта 2025 года в России вступает в силу новый закон, регулирующий использование эскроу-счетов при строительстве загородных домов по договорам подряда. Эта мера призвана повысить прозрачность сделок и защитить граждан от финансовых рисков, связанных с недобросовестными подрядчиками. Теперь частные лица, решившие построить дом на своем участке с привлечением строительной компании, смогут обезопасить свои деньги, используя проверенный механизм эскроу.


Эскроу-счета — это специальный банковский инструмент, при котором деньги заказчика замораживаются до выполнения подрядчиком всех условий договора. В случае со строительством загородного дома средства будут доступны исполнителю только после завершения работ и сдачи объекта. Если подрядчик не выполнит обязательства — например, возьмет деньги и исчезнет, не построив дом, — заказчик сможет вернуть свои средства. Таким образом, закон минимизирует риски, с которыми нередко сталкиваются россияне, доверяющие строительство своего жилья частным компаниям.

До сих пор обязательное использование эскроу-счетов касалось только крупных застройщиков, возводящих целые коттеджные поселки. При этом в индивидуальном строительстве по договорам подряда применение эскроу-счетов было возможно в рамках Гражданского кодекса, но не регулировалось отдельным законом. Теперь же процедура становится более четкой и понятной для всех участников процесса. Однако стоит отметить, что использование эскроу-счетов в таких случаях остается добровольным: оно будет применяться только по обоюдному согласию заказчика и подрядчика.

Тем не менее есть исключения. Для тех, кто планирует воспользоваться льготной ипотекой на строительство дома, эскроу-счета станут обязательным условием. С июля 2024 года программы «Семейная ипотека» и IT-ипотека уже требуют использования этого механизма, а с марта 2025 года эта норма закрепляется законодательно. Таким образом, государство стремится обеспечить контроль за целевым расходованием средств и снизить вероятность мошенничества в сегменте льготного кредитования.

Еще одно важное нововведение касается материнского капитала. С марта 2025 года его можно будет направлять на эскроу-счета при строительстве дома по договору подряда. Это упростит семьям с детьми реализацию жилищных планов и сделает процесс более безопасным. Ранее использование материнского капитала для таких целей было возможно только в ограниченных случаях, что создавало дополнительные сложности для родителей.

Эксперты рынка недвижимости и строительства положительно оценивают нововведение. «Это шаг к цивилизованному рынку загородного строительства, — считает аналитик строительного сектора Мария Иванова. — Граждане получают инструмент, который защищает их от потери средств, а добросовестным подрядчикам не придется доказывать свою надежность другими способами». При этом специалисты подчеркивают, что для небольших строительных компаний переход на эскроу-счета может потребовать адаптации, так как доступ к деньгам будет отсрочен до завершения работ.

Законодатели уверены, что новые правила повысят доверие россиян к строительным подрядчикам и сделают рынок загородной недвижимости более прозрачным. Для тех, кто мечтает о собственном доме, это станет дополнительной гарантией того, что их средства не пропадут впустую. Ожидается, что в ближайшие месяцы банки и строительные компании начнут активнее информировать граждан о возможностях использования эскроу-счетов, чтобы переход на новую систему прошёл максимально гладко.

#строительство #недвижимость #ипотека #материнский капитал #загородный дом #закон 2025 #защита средств #эскроу
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марк Цукерберг предсказывает закат эпохи мобильных телефонов
33
Стабильный выпуск One UI 7 может состояться раньше ожидаемой даты
1
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
6
Honor запустит собственную ИИ-технологию для обнаружения дипфейков
+
Генеральный директор Microsoft полагает, что пузырь искусственного интеллекта может лопнуть
6
В России восстановят производство карбида кальция
1
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
4
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пирит может оказаться более ценным минералом из-за наличия в нём лития
+
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
Realme Neo 7 SE получит батарею Titan с ёмкостью 7000 мАч и обходной зарядкой
+
На бывшем заводе компании VW в Калуге будет запущено производство автомобилей Tenet
+
Драки на зарядных станциях заставили Tesla внедрить электронную очередь в приложении
5
Смартфон iQOO 15 получит аккумулятор ëмкостью 7000 мА*ч и перископический телеобъектив
+
YouTube подтверждает наличие проблем с загрузкой видео и уже работает над их решением
2
Опубликован неофициальный список моделей Samsung, для которых One UI 7 станет последним
+
Появилась альтернатива DJI: Potensic Atom 2 – легкий, компактный и с возможностью записи видео 8K
4
Инсайдер раскрывает детали о первом складном iPhone и его дисплеях
1
Разработчики «Смуты» анонсировали DLC «Земский собор» с новым героем и боевой системой
+
Анонс перезапуска греческой саги God of War может состояться уже в следующем месяце
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
5
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
18
Мой личный ТОП 5 классных игр с PlayStation 3 - ностальгия из 2025 года
4
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
8

Сейчас обсуждают

4pokalin
20:28
Пиши что спас мир, сразу правой рукой донни станеш.
Илон Маск попросил федеральных служащих объяснить, чего они добились за последние 7 дней на работе
Руслан Знамов
20:26
ощущение, что тупо ботов отсеять хотят )
Илон Маск попросил федеральных служащих объяснить, чего они добились за последние 7 дней на работе
Руслан Знамов
20:21
НВидия в 10ую серию смогла, 1066 бестселлер ...
В МИД России опровергли информацию о встрече с американской делегацией в Эр-Рияде 25 февраля
Жора Петросян
20:16
истина где-то рядом (с) -))
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
Жора Петросян
20:08
1 - Пример из истории Земли^ Ацтеки и Монтесума думали, что мир их-)... но есть вероятность, что приплывет корабль с Кортесом-) 2 - Почему захватчики вроде Кортеса с пиками и ружьями не самоуничтожил...
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
Артур Шарафутдинов
19:49
Марвел снимает кал просто
«Капитан Америка 4» собрал $190 млн в первую неделю и всего 30 млн за вторую неделю проката
Влад
19:44
У меня такая история: один из дополнительных блоков отвалился от сети. На перезагрузку через кнопку Reset не реагирует. Удалил этот дополнительный блок из приложения. Выдернул из розетки и спустя како...
Опыт использования mesh-системы или обзор Tenda Nova MW5-3
PanzerK
19:44
Это называется - мыло... железо просто не тянет. Вот как оно выглядит например на ATi Radeon 9600, а точнее на FireGL T2. Картинка практически идентична эталону.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 7000 в трёх ипостасях
PanzerK
19:42
Ну если вам не стыдно пользоваться AMD, кто я такой что бы осуждать ваши склонности...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
PanzerK
19:38
Балабол... пруфы будут? А то вот давеча я на такой блок питания с 8 ядерным Xeon под 2011-v3 поставил 3060... и ничего, прекрасно работает и даже стресс тесты проходит.
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем