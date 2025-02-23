С марта 2025 года в России вступает в силу закон, регулирующий использование эскроу-счетов при строительстве загородных домов по договорам подряда. Это защитит граждан от потери средств и сделает процесс более прозрачным

С марта 2025 года в России вступает в силу новый закон, регулирующий использование эскроу-счетов при строительстве загородных домов по договорам подряда. Эта мера призвана повысить прозрачность сделок и защитить граждан от финансовых рисков, связанных с недобросовестными подрядчиками. Теперь частные лица, решившие построить дом на своем участке с привлечением строительной компании, смогут обезопасить свои деньги, используя проверенный механизм эскроу.





Эскроу-счета — это специальный банковский инструмент, при котором деньги заказчика замораживаются до выполнения подрядчиком всех условий договора. В случае со строительством загородного дома средства будут доступны исполнителю только после завершения работ и сдачи объекта. Если подрядчик не выполнит обязательства — например, возьмет деньги и исчезнет, не построив дом, — заказчик сможет вернуть свои средства. Таким образом, закон минимизирует риски, с которыми нередко сталкиваются россияне, доверяющие строительство своего жилья частным компаниям.

До сих пор обязательное использование эскроу-счетов касалось только крупных застройщиков, возводящих целые коттеджные поселки. При этом в индивидуальном строительстве по договорам подряда применение эскроу-счетов было возможно в рамках Гражданского кодекса, но не регулировалось отдельным законом. Теперь же процедура становится более четкой и понятной для всех участников процесса. Однако стоит отметить, что использование эскроу-счетов в таких случаях остается добровольным: оно будет применяться только по обоюдному согласию заказчика и подрядчика.

Тем не менее есть исключения. Для тех, кто планирует воспользоваться льготной ипотекой на строительство дома, эскроу-счета станут обязательным условием. С июля 2024 года программы «Семейная ипотека» и IT-ипотека уже требуют использования этого механизма, а с марта 2025 года эта норма закрепляется законодательно. Таким образом, государство стремится обеспечить контроль за целевым расходованием средств и снизить вероятность мошенничества в сегменте льготного кредитования.

Еще одно важное нововведение касается материнского капитала. С марта 2025 года его можно будет направлять на эскроу-счета при строительстве дома по договору подряда. Это упростит семьям с детьми реализацию жилищных планов и сделает процесс более безопасным. Ранее использование материнского капитала для таких целей было возможно только в ограниченных случаях, что создавало дополнительные сложности для родителей.

Эксперты рынка недвижимости и строительства положительно оценивают нововведение. «Это шаг к цивилизованному рынку загородного строительства, — считает аналитик строительного сектора Мария Иванова. — Граждане получают инструмент, который защищает их от потери средств, а добросовестным подрядчикам не придется доказывать свою надежность другими способами». При этом специалисты подчеркивают, что для небольших строительных компаний переход на эскроу-счета может потребовать адаптации, так как доступ к деньгам будет отсрочен до завершения работ.

Законодатели уверены, что новые правила повысят доверие россиян к строительным подрядчикам и сделают рынок загородной недвижимости более прозрачным. Для тех, кто мечтает о собственном доме, это станет дополнительной гарантией того, что их средства не пропадут впустую. Ожидается, что в ближайшие месяцы банки и строительные компании начнут активнее информировать граждан о возможностях использования эскроу-счетов, чтобы переход на новую систему прошёл максимально гладко.