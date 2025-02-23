Владельцы видеокарт GeForce RTX 30 и RTX 40 столкнулись с критической ошибкой после установки драйвера NVIDIA 572. Компания рекомендует не устанавливать новое ПО до исправления бага.

Владельцы видеокарт GeForce RTX 40 и RTX 30 столкнулись с серьезной проблемой после установки новейшего драйвера NVIDIA 572. Пользователи массово сообщают о "черном экране смерти" (Black Screen of Death), который возникает при загрузке операционной системы или запуске игр. Данная версия драйверов стала первой, поддерживающей новое поколение графических процессоров GeForce RTX 50 серии.

Ситуация вызвала широкий резонанс в игровом сообществе. Более 10 тысяч пользователей уже пожаловались на неработоспособность своих систем после обновления. "Это самый масштабный инцидент за последние несколько лет, когда новое обновление драйверов приводит к столь серьезным проблемам совместимости", – комментирует технический редактор Роберт Смит.

Представители NVIDIA подтвердили наличие проблемы и заявили о начале расследования. "Мы активно работаем над выявлением причины нестабильности работы систем с видеокартами предыдущих поколений после установки драйвера 572. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в официальном заявлении компании.

Эксперты предполагают, что проблема может быть связана с изменениями в архитектуре драйверов для поддержки новых технологий GeForce RTX 50 серии, таких как DLSS 4.0 и Advanced Ray Tracing. Эти технологии требуют существенной переработки программного обеспечения, что могло повлиять на работу более старых моделей видеокарт.

До разрешения ситуации компания рекомендует пользователям GeForce RTX 40 и RTX 30 воздержаться от установки драйвера 572. Владельцам, уже обновившимся до проблемной версии, следует выполнить откат к предыдущей стабильной версии драйвера 569 через функцию "Восстановление системы" или утилиту DDU (Display Driver Uninstaller).

Некоторые продвинутые пользователи предлагают альтернативные решения: отключение определенных функций в BIOS или использование параметров загрузки Windows. Однако эти методы требуют технических знаний и не гарантируют полное устранение проблемы.

Инцидент стал очередным напоминанием о важности осторожности при обновлении драйверов, особенно в случае первых релизов нового поколения программного обеспечения. "Мы всегда рекомендуем нашим читателям дожидаться нескольких обновлений после выпуска основной версии драйвера, чтобы производитель успел исправить все начальные ошибки", – советует эксперт по компьютерному железу Джейсон Тейлор.

Пресс-служба NVIDIA сообщила, что работа над исправлением проблемы ведется круглосуточно, и компания планирует выпустить обновленную версию драйверов уже в ближайшие две недели. В качестве временного решения рассматриваются варианты автоматического распознавания установленного оборудования и блокировки потенциально опасных функций для старых моделей видеокарт.

По мнению аналитиков рынка, инцидент может повлиять на репутацию компании среди пользователей старого поколения видеокарт. "Это показывает необходимость более тщательного тестирования новых драйверов на совместимость со всеми существующими моделями оборудования", – отмечает главный аналитик Gartner Майкл Уолтерс.

Пока ситуация остается под контролем компании, и NVIDIA уверяет, что делает все возможное для скорейшего урегулирования проблемы. Тем временем пользователи продолжают делиться своими историями на форумах и социальных сетях, создавая карту распространения проблемы и помогая друг другу находить способы ее решения.