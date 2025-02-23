В 2025 года ввоз пива из недружественных стран подорожает в 10 раз. Это приведет к существенному сокращению импорта и увеличению доли отечественного и китайского пива на российском рынке.

Ситуация на российском пивном рынке существенно изменится: импортное пиво из недружественных стран практически исчезнет с полок магазинов. Причиной этому послужило решение правительства РФ увеличить пошлины на ввоз пива из таких государств в десять раз, что сделает его экономически невыгодным для импортеров.

По оценке эксперта Агентства кредитных рейтингов (АКРА) Антона Тренина, новая система налогообложения может привести к резкому сокращению доли зарубежных брендов на российском рынке. "Увеличение ставки ввозной пошлины до уровня 15 евро за 100 литров значительно повысит себестоимость импортного пива, делая его неконкурентоспособным по сравнению с локальным производством", – отмечает эксперт.

На данный момент доля импортного пива в общем объеме продаж составляет около 15%, при этом основными поставщиками являются страны Евросоюза и США. После повышения пошлин многие мировые бренды, представленные на российском рынке, могут быть вынуждены прекратить поставки или существенно повысить цены, что автоматически приведет к снижению спроса.

Эксперты рынка ожидают изменения структуры предложения в пользу отечественных производителей и азиатских партнеров. "Мы уже наблюдаем активизацию работы российских компаний по расширению производственных мощностей. Также усиливается сотрудничество с Китаем, где стоимость производства пива ниже, чем в европейских странах", – комментирует директор аналитического центра "Пивной рынок" Сергей Михайлов.

Согласно прогнозам специалистов, доля российского пива может вырасти до 90% уже к концу 2025 года. При этом потребители заметят не только изменения в брендинге, но и во вкусовых характеристиках продукта. "Отечественные производители начнут активнее использовать местное сырье, что скажется на вкусе напитков. Китайские производители же традиционно ориентируются на более сладкий профиль пива", – добавляет Михайлов.

Решение об увеличении пошлин было принято в рамках политики импортозамещения и защиты внутреннего рынка от внешних влияний. По мнению представителей Минпромторга, это позволит создать дополнительные рабочие места и стимулировать развитие сельского хозяйства через увеличение спроса на местное сырье для пивоварения.

Однако не все игроки рынка поддерживают данную меру. Некоторые эксперты опасаются, что ограничение доступа к зарубежным брендам может привести к снижению качества продукции в целом и уменьшению ассортимента для потребителей. "Импортное пиво часто служило эталоном качества для отечественных производителей. Его исчезновение может привести к снижению требований к собственной продукции", – считает независимый эксперт в области пищевой промышленности Игорь Степанов.

Представители торговых сетей уже начинают корректировать свои закупочные стратегии, увеличивая заказы у российских производителей и расширяя сотрудничество с китайскими партнерами. При этом некоторые компании рассматривают возможность создания совместных предприятий с зарубежными брендами для локализации производства в России.

Пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила о готовности контролировать ситуацию на рынке для предотвращения необоснованного завышения цен на пиво. "Мы будем внимательно следить за динамикой цен и реакцией производителей на новые условия торговли", – заявил руководитель ФАС Андрей Цыганов.

По прогнозам аналитиков, первые значительные изменения на полках магазинов можно будет наблюдать уже в феврале-марте 2025 года, когда истекут сроки действия текущих контрактов с зарубежными поставщиками.