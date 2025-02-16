Генконсульство Японии в Санкт-Петербурге упростило процедуру оформления виз, сохранив лишь необходимость указания адресов проживания в анкете.

Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге с 17 февраля упрощает процедуру оформления туристических виз, отменяя обязательное требование по бронированию и оплате отеля. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте дипмиссии.

"С 17 февраля 2025 года гражданам России больше не придется предоставлять документы, подтверждающие бронирование гостиниц для получения туристической визы", - говорится в заявлении консульства. Новая система предполагает, что информация о месте проживания будет указываться в "программе пребывания", но без необходимости предъявления подтверждающих документов.

По словам представителей консульства, данное изменение направлено на упрощение процедуры получения виз для российских граждан. Несмотря на послабление, путешественникам все еще необходимо заранее планировать свое проживание в Японии. "Адреса мест размещения должны быть указаны в анкете на визу. Это требование сохраняется для обеспечения корректного планирования маршрута пребывания в стране", - уточнили в консульстве.

Напомним, что в последние годы японские власти предпринимают ряд мер по либерализации визового режима для иностранных туристов. Ранее были упрощены требования для многократных виз, снижены финансовые пороги для их получения.

Ожидается, что нововведение окажет положительное влияние на развитие туризма между Россией и Японией. По прогнозам экспертов, количество российских туристов, посещающих Страну восходящего солнца, может вырасти на 20-30% уже в первые месяцы после внедрения упрощенной системы.