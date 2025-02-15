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Саратовские ученые разработали новую технологию производства древесного топлива
Ученые создали метод сушки древесины через сублимацию, который делает процесс быстрее и эффективнее, сохраняя структуру материала.

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина создали инновационную технологию сушки древесины для производства высококачественного топливного материала. Новая методика, основанная на принципе сублимации, позволяет значительно ускорить процесс обработки древесины при сохранении всех ее естественных свойств.

"Разработанная технология представляет собой революционный подход к производству древесного топлива. Мы используем отходы деревообработки, которые проходят многоступенчатую обработку, включая замораживание и сублимацию", - рассказал профессор кафедры "Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело" Сергей Фокин. По его словам, ключевым этапом процесса является переход воды из твердого состояния (льда) напрямую в газообразное без промежуточного жидкого состояния.

Данный метод имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными способами сушки древесины. "При использовании обычных технологий высыхания материал может трескаться или деформироваться. Наш подход полностью исключает эти недостатки благодаря тому, что структура сырья остается неизменной", - подчеркнул специалист. В результате вес готового продукта уменьшается в 5-10 раз по сравнению с первоначальным, что существенно снижает затраты на транспортировку и хранение.

Готовое топливо может быть представлено в различных формах - от листового материала до брикетов и гранул. Это делает его универсальным решением для широкого спектра потребителей, от частных домохозяйств до крупных промышленных предприятий. "Наш продукт характеризуется высокой теплоотдачей и экологической чистотой, что особенно важно в условиях современных требований к возобновляемым источникам энергии", - отметил представитель исследовательской группы.

Эксперты высоко оценили новую технологию, отметив её значимость для развития отрасли переработки древесины. "Использование отходов деревообработки позволяет эффективно решать проблему их утилизации, а получаемое топливо становится достойной альтернативой традиционным видам энергоносителей", - считают специалисты.

По данным Минобрнауки РФ, разработка уже прошла успешные испытания на опытном производстве. В настоящее время ведутся работы по масштабированию технологии для внедрения на промышленном уровне. Планируется создание пилотного предприятия, которое будет демонстрировать возможности нового метода.

Коммерческие партнеры проявили большой интерес к проекту. Представители компаний, специализирующихся на производстве топливных материалов, отметили высокую экономическую эффективность предлагаемого решения. "Новая технология позволяет получить продукт с отличными характеристиками при относительно низких затратах на производство", - заявили потенциальные инвесторы.

Разработка саратовских ученых стала очередным примером успешного внедрения инноваций в области переработки древесины. Её применение может существенно повысить эффективность использования древесных ресурсов и способствовать развитию экологически чистых технологий производства энергии.

#наука #экология #энергия #деревообработка
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