Президент США заявил о возможном прекращении торговли со странами БРИКС или введении запретительных пошлин из-за попыток создания альтернативы доллару.

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном введении торговых пошлин на продукцию стран БРИКС в размере не менее 100%. Такое заявление он сделал во время встречи с журналистами в Белом доме, которая транслировалась американскими новостными каналами.

"Если страны БРИКС продолжат попытки создания альтернативы доллару или манипуляций с валютой, Соединенные Штаты готовы пойти на радикальные меры", - заявил американский лидер. По его словам, любая торговля между США и странами БРИКС может быть прекращена полностью либо осуществляться только при условии введения пошлин на уровне не менее 100%.

Трамп повторно подверг критике стремление стран БРИКС к созданию альтернативных финансовых инструментов. "Они пытаются обойти доллар, но это невозможно. Когда мы говорим о мировой экономике, доллар остается единственной основой для расчетов", - подчеркнул президент. Он убежден, что любые попытки ослабить позиции доллара обречены на провал.

Глава государства выразил уверенность в том, что его слова уже оказали влияние на развитие ситуации. "БРИКС умер, - заявил Трамп. - С того момента, как я заговорил об этом, БРИКС перестал существовать как реальная угроза для долларовой системы". По его мнению, страны-участницы объединения будут вынуждены отказаться от планов создания альтернативной валютной системы под давлением американских санкционных мер.

Экономические эксперты отметили, что угрозы Трампа могут иметь серьезные последствия для глобальной экономики. "Введение 100-процентных пошлин фактически эквивалентно полному запрету торговли, поскольку удвоение стоимости товаров делает их неконкурентоспособными на американском рынке", - считают специалисты.

Представители стран БРИКС пока не прокомментировали заявления американского президента. Однако ранее они неоднократно подчеркивали необходимость диверсификации глобальных финансовых систем для снижения зависимости от доллара.

Аналитики отмечают, что текущая ситуация является частью более широкого тренда на усиление протекционистской политики США. За последние годы Вашингтон уже вводил высокие пошлины на товары из Китая, Европейского союза и других крупных экономик.

В случае реализации угроз Трампа, эксперты прогнозируют значительное повышение цен на множество товаров в США, поскольку страны БРИКС являются важными партнерами Америки в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, металлообработку, электронику и текстильную промышленность.

Угрозы Трампа вызывают обеспокоенность среди международных наблюдателей, которые опасаются начала нового раунда торговых войн, который может негативно сказаться на восстановлении мировой экономики после пандемии.