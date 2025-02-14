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Министр здравоохранения США назвал американцев самым больным населением мира
Роберт Кеннеди-младший заявил о необходимости радикальных реформ в системе здравоохранения США, несмотря на огромные расходы и потребление лекарств.

Население Соединенных Штатов является самым нездоровым среди всех стран мира несмотря на огромные затраты на здравоохранение и значительное потребление лекарственных препаратов. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший.

"Мы приобретаем 70% всех лекарственных препаратов, производимых на планете. Мы тратим на здравоохранение в два-три раза больше средств, чем другие развитые страны, но при этом имеем самые худшие показатели здоровья населения", - подчеркнул глава Минздрава. По его словам, эти парадоксальные данные свидетельствуют о необходимости серьезных реформ в системе здравоохранения США.

Кеннеди-младший обратил внимание на критическую ситуацию с основными показателями общественного здоровья: "У нас самая высокая детская смертность среди развитых стран, самый низкий средний уровень жизни, а также самые высокие показатели хронических заболеваний". Он отметил, что американцы страдают от эпидемий диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий, которые можно было бы предотвратить или контролировать при более эффективной организации системы здравоохранения.

Министр выразил уверенность в том, что текущая система здравоохранения нуждается в радикальной перестройке. "Нам необходим человек, который будет готов взять на себя ответственность за полную реконструкцию нашего подхода к медицине. Этот человек должен быть готов сказать: 'Я стану разрушителем существующей системы, которая позволяет пищевой и фармацевтической индустрии определять политику в области здравоохранения'", - заявил он.

Эксперты отметили, что заявления Кеннеди-младшего отражают растущую обеспокоенность специалистов состоянием американской системы здравоохранения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), США занимают лишь 37-е место в мировом рейтинге качества медицинского обслуживания, несмотря на то, что тратят на него около 17% ВВП страны.

По мнению аналитиков, ситуация усугубляется влиянием крупных корпораций на законодательство в сфере здравоохранения. "Фармацевтические компании и производители продуктов питания имеют слишком большое влияние на формирование нормативной базы и стандартов лечения", - считают эксперты. Это приводит к ситуации, когда коммерческие интересы иногда ставятся выше интересов пациентов.

Кеннеди-младший предложил несколько направлений для реформирования системы: переход от модели лечения болезней к профилактической медицине, усиление контроля за качеством продуктов питания, ограничение влияния фармацевтических компаний на принятие решений и развитие альтернативных методов лечения.

Реформы, намеченные новым руководством Минздрава США, вызвали смешанные реакции среди профессионального сообщества. Представители фармацевтической индустрии выразили обеспокоенность возможным ужесточением регулирования, в то время как общественные организации приветствовали намерение сделать систему здравоохранения более ориентированной на потребности пациентов.

Напомним, что проблема высоких затрат на здравоохранение в США остается одной из самых обсуждаемых в american politics на протяжении многих лет. Предыдущие попытки реформирования системы не привели к значимым результатам, однако новые предложения министра дают надежду на возможность кардинальных изменений в ближайшем будущем.

#сша #медицина #здоровье #здравоохранение #реформы
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