Новый комплект весом 2,5 кг позволяет переносить температуры от -25°C до +20°C и уже прошел испытания в полевых условиях.

Уникальный комплект тактической одежды для военнослужащих разработан в Красноярске. Новая экипировка позволяет переносить температурные колебания от минус 25 до плюс 20 градусов при общем весе всего 2,5 кг, сообщил руководитель проекта Николай Наумов.

"Комплект включает брюки, куртку, ветровку, куртку-подстежку и жилетку из специальных материалов. Все элементы гармонично взаимодействуют между собой, обеспечивая максимальный комфорт в самых сложных климатических условиях", - рассказал Наумов.

Основой нового комплекта стала технология многослойности, которая ранее применялась при создании экипировки для альпинистов. "Изначально мы работали с командами, покорявшими Эверест и горные массивы Средней Азии. Там особенно остро стоит проблема резких перепадов температур в течение суток. Это дало нам уникальный опыт создания адаптивной одежды, которую мы успешно адаптировали под требования современных боевых действий", - отметил разработчик.

Особое внимание уделялось соотношению веса и функциональности. В результате удалось создать комплект общей массой всего 2,5 кг, который легко транспортируется в компактном мешке. Ткань, использованная при производстве комплекта, обладает рядом уникальных свойств: она водонепроницаема, ветрозащитна, дышит и быстро сохнет. Конструкция позволяет легко комбинировать различные слои в зависимости от погодных условий. По данным разработчиков, новая экипировка уже прошла испытания в реальных боевых условиях и показала высокую эффективность.

Эксперты в области производства специальной одежды высоко оценили разработку красноярских специалистов. Новый комплект тактической одежды является примером успешного применения гражданских технологий в военных целях. Планируется расширение линейки за счет создания дополнительных модификаций для различных климатических зон.

Производство новой экипировки организовано на современном предприятии в Красноярском крае с использованием импортозамещающих материалов.