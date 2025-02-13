С 31 мая запускается система проверки скиллов айтишников по 21 направлению, где они смогут получить сертификат на один год после прохождения тестирования.

Министерство цифрового развития России представило новую платформу для ежегодной проверки профессиональных навыков IT-специалистов. Система, запуск которой состоится 31 мая, призвана повысить качество оценки компетенций в сфере информационных технологий и создать прозрачный механизм подтверждения квалификации разработчиков. Теперь айтишникам придется не только заявлять о своих скиллах, но и регулярно доказывать их актуальность.

Платформа будет включать 21 раздел, охватывающий различные направления от языков программирования до современных технологий. Это позволит оценить как базовые знания специалистов, так и их способность адаптироваться к быстро меняющейся IT-среде. Каждый раздел содержит тесты различной сложности, которые помогут определить уровень подготовки участников по конкретным направлениям.

Сертификат, выдаваемый после успешного прохождения проверки, будет иметь срок действия один год. Таким образом, IT-специалисты будут обязаны ежегодно подтверждать свою квалификацию, что гарантирует постоянное развитие и обновление знаний. Эксперты отмечают, что такая система особенно важна в условиях стремительного прогресса технологий, когда новые инструменты и методологии появляются практически каждый месяц.

Инициатива получила положительную оценку со стороны представителей IT-отрасли. По словам руководителя одной из крупнейших российских IT-компаний, внедрение единой системы проверки скиллов поможет работодателям более точно оценивать потенциал кандидатов и принимать взвешенные решения при найме сотрудников. Кроме того, это укрепит доверие к российским специалистам на международном уровне, где сертификация уже давно является стандартом отрасли.

Особое внимание уделяется удобству использования платформы. Тестирование будет доступно онлайн, что позволяет специалистам проходить проверку в любое удобное время без необходимости посещать офлайн-центры. Разработчики также позаботились о безопасности процесса: система использует технологии биометрической идентификации для предотвращения мошенничества во время экзаменов.

Важно отметить, что нововведение направлено не только на проверку текущих знаний, но и на стимулирование повышения квалификации. Платформа предлагает дополнительные образовательные материалы и рекомендации по развитию сильных сторон каждого участника.



