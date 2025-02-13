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Госдума одобрила сокращение обязательных экзаменов для девятиклассников
В первом чтении принят законопроект о проведении эксперимента по сокращению числа обязательных предметов для сдачи в 9 классе до русского языка и математики в пяти регионах России.

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о сокращении числа обязательных экзаменов для девятиклассников до двух - русского языка и математики. Новая система государственной итоговой аттестации (ГИА) будет реализована в рамках эксперимента в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Северная Осетия-Алания.

"Принятый сегодня документ направлен на оптимизацию системы проведения государственной итоговой аттестации для учащихся девятых классов", - прокомментировал председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он отметил, что данная мера призвана снизить нагрузку на обучающихся и их родителей, сохранив при этом высокие стандарты качества образования.

По новым правилам, вместо четырех обязательных предметов (русский язык, математика, два предмета по выбору), девятиклассники будут сдавать только два экзамена - русский язык и математику. При этом возможность выбора дополнительных предметов для сдачи остается за учеником и его семьей, если это необходимо для дальнейшего обучения.

Экспериментальный проект стартует уже в текущем учебном году. "Региональные особенности проведения эксперимента будут учитываться через создание специальных рабочих групп с участием представителей министерств образования субъектов федерации, образовательных организаций и общественных объединений", - сообщили в Министерстве просвещения РФ.

Представители ведомства подчеркнули важность сохранения качества проверки знаний учащихся при переходе к новой системе. "Мы не снижаем требования к уровню подготовки выпускников, а лишь адаптируем формат итоговой аттестации под современные реалии и потребности образовательного процесса", - отметили в министерстве.

Опрошенные эксперты положительно оценили инициативу, указав на её соответствие международным тенденциям в сфере образования. "Уменьшение количества обязательных экзаменов позволит школьникам сосредоточиться на более глубоком изучении базовых предметов и развитии критического мышления", - считает доктор педагогических наук, профессор МГУ Сергей Лапшин.

Вместе с тем, родительские комитеты выразили обеспокоенность возможными сложностями при адаптации к новой системе. Представители общественных организаций предложили обеспечить тесное взаимодействие между школами и семьями во время периода эксперимента.

Законопроект предусматривает детальное отслеживание результатов эксперимента и возможность корректировки его параметров на основе полученных данных. По завершении экспериментального периода планируется проведение комплексной оценки эффективности новой системы с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

Напомним, что вопрос оптимизации системы итоговой аттестации обсуждался экспертным сообществом на протяжении последних нескольких лет. Специалисты отмечают необходимость постоянного совершенствования механизмов оценки качества образования в условиях быстро меняющегося мира и возрастающих требований к компетенциям выпускников.

Второе и третье чтения законопроекта запланированы на весеннюю сессию Государственной Думы. После окончательного принятия документа и подписания президентом он вступит в силу с начала следующего учебного года для участников эксперимента. Результаты пилотного проекта станут основой для принятия решения о возможности распространения новой системы ГИА на всю территорию России.

#россия #госдума #образование #егэ #школьники #реформа образования
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