На международной выставке в Абу-Даби будет впервые продемонстрирован российский комплекс с управляемыми боеприпасами "КУБ-10Э", способный поражать широкий спектр целей в любых условиях.

Концерн «Калашников» представит на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ) новейший комплекс с управляемыми боеприпасами (УБ) «КУБ-10Э». Это первая публичная демонстрация разработки, которая вызывает значительный интерес среди специалистов военной отрасли.

Выставка пройдет с 17 по 21 февраля и станет площадкой для презентации передовых технологий в сфере безопасности и обороны. Комплекс «КУБ-10Э» представляет собой инновационное решение для поражения широкого спектра целей как на земле, так и в воздухе. Он эффективен против небронированной техники, бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, а также различных элементов инфраструктуры, включая радиотехнические комплексы, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Особенностью «КУБ-10Э» является возможность его применения в любых условиях: днем и ночью, при сложных метеорологических явлениях, при скорости ветра до 15 м/с и температурном диапазоне от -30°С до +40°С. Система использует современные технологии наведения, включая координатные данные и сигналы глобальной навигационной спутниковой системы.

Kрейсерская скорость полета составляет 100 км/ч, а диапазон высот — от 100 до 2500 метров. Это позволяет «КУБ-10Э» эффективно маневрировать и выполнять задачи в различных боевых условиях. Разработка ориентирована на использование в составе современных систем вооружения, где требуется точность, надежность и адаптивность к меняющимся условиям операции.

По словам представителей концерна «Калашников», создание «КУБ-10Э» стало результатом многолетних исследований и разработок в области управляемых боеприпасов. Комплекс сочетает в себе передовые достижения российской оборонной промышленности и последние тенденции в развитии вооружений мирового уровня. Его применение значительно расширяет возможности войск в решении задач различного масштаба, особенно в условиях современных конфликтов, где важна быстрая реакция и точность ударов.

IDEX 2025 предоставляет уникальную возможность продемонстрировать потенциал «КУБ-10Э» широкому кругу зарубежных партнеров и экспертов. Выставка собирает ведущие компании оборонной промышленности со всего мира, что делает ее идеальной платформой для презентации новейших технологий. Ожидается, что показ нового комплекса вызовет большой интерес у представителей военных ведомств и специализированных организаций.

Эксперты отмечают, что подобные разработки становятся все более востребованными в современных условиях ведения боевых действий. Они позволяют существенно повысить эффективность применения сил и средств, минимизировать потери и увеличить уровень безопасности личного состава.