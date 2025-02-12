Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий 4-х и 48-часовые паузы перед выдачей кредитов от 50 до 200 тыс. руб. и более. Норма заработает с 1 сентября 2025 года.

Совет Федерации одобрил поправки в законодательство, устанавливающие так называемый "период охлаждения" при оформлении потребительских кредитов. Новая норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.





Закон направлен на защиту прав и интересов заемщиков, предотвращение импульсивных финансовых решений и снижение уровня долговой нагрузки населения. Согласно документу, граждане, заключающие договоры потребительского кредита или займа на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, смогут получить средства только через четыре часа после подписания соглашения. При превышении этой суммы период ожидания увеличивается до 48 часов.

Важно отметить, что нововведение не затрагивает ряд категорий кредитных продуктов. Исключения касаются займов и кредитов на сумму менее 50 тысяч рублей, ипотечных программ, образовательных займов, автокредитов (при условии перечисления средств напрямую автодилеру), а также кредитов на рефинансирование существующих обязательств, если их размер не возрастает. Кроме того, от периода охлаждения освобождаются сделки с несколькими созаемщиками или поручителями.

Особенностью закона является возможность покупки товаров в кредит без отсрочки, но только при личном присутствии клиента в магазине или организации. Это правило направлено на борьбу с навязыванием кредитных продуктов дистанционно, когда заемщик может не полностью осознавать условия соглашения.

Эксперты рынка считают, что введение периода охлаждения поможет россиянам более взвешенно подходить к принятию финансовых решений. По данным Банка России, уровень проблемной задолженности по потребительским кредитам остается высоким, что указывает на необходимость дополнительных механизмов защиты заемщиков. В то же время представители банковского сектора отмечают важность соблюдения баланса между защитой клиентов и сохранением доступности кредитных продуктов для населения.

Напомним, что подобные механизмы уже успешно применяются в других странах, где они показали свою эффективность в снижении числа проблемных кредитов и повышении финансовой грамотности населения. Введение периода охлаждения в России станет дополнительным шагом в направлении создания более ответственной кредитной культуры.

Поправки были разработаны с учетом многочисленных обращений граждан и рекомендаций общественных организаций, защищающих права потребителей. Авторы законопроекта подчеркивают, что его основная цель — обеспечить возможность заемщикам тщательно обдумать свое решение перед заключением кредитного договора, избежать спонтанных финансовых обязательств и минимизировать риски возникновения долговой зависимости.

Таким образом, новое законодательство создает дополнительный барьер для импульсивных покупок и способствует формированию более зрелого отношения к кредитованию среди населения. Однако эксперты рекомендуют внимательно отслеживать последствия внедрения данного механизма, чтобы своевременно вносить необходимые корректировки и адаптировать закон под реальные потребности рынка и граждан.