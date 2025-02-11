С 1 марта 2025 года система "Честный знак" охватит новые категории товаров, включая бакалею, косметику и автомобильные жидкости.

Правительство России расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с использованием государственной системы "Честный знак". Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Новая система маркировки затронет сразу несколько товарных групп и вступит в силу с 1 марта 2025 года. В первую очередь речь идет о бакалейной и пищевой продукции. Под маркировку попадут специи и приправы, чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, различные соусы, пряности, сухие бульоны, супы и виды сухого уксуса.

"Введение обязательной маркировки позволит повысить прозрачность рынка, защитить потребителей от некачественной продукции и обеспечить контроль за соблюдением стандартов производства", - отметили в пресс-службе правительства.

Особое внимание уделяется категории косметики и бытовой химии. К новым требованиям будут относиться мыло и моющие средства, дезодоранты, средства для волос и бритья, декоративная косметика, средства по уходу за кожей, а также зубные пасты и другие стоматологические продукты. Это позволит не только контролировать качество товаров, но и отслеживать сроки годности, что особенно важно для средств личной гигиены.

Также обязательная маркировка будет внедрена для автомобильных смазочных материалов и жидкостей. К ним относятся моторные и трансмиссионные масла, антикоррозионные покрытия, тормозные жидкости и антифризы. Эта мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и защиту владельцев автомобилей от контрафактной продукции.

Внедрение системы маркировки планируется провести поэтапно, чтобы предоставить участникам рынка достаточное время для адаптации к новым требованиям. Предприятия смогут подготовиться к изменениям, обновить производственные процессы и внедрить необходимые технологии.

Эксперты отмечают, что расширение программы маркировки является частью комплексной стратегии цифровизации экономики и повышения качества товаров на внутреннем рынке. "Внедрение маркировки поможет создать более честную конкуренцию между производителями, защитит права потребителей и сократит долю некачественной продукции на полках магазинов", - считают аналитики.

Напомним, что программа обязательной маркировки товаров была запущена в России в 2019 году. На сегодняшний день уже действуют требования по маркировке табачной продукции, лекарственных средств, шин, обуви, Apparel (одежда, текстиль), парфюмерии и фототоваров. Новый этап программы значительно расширит охват регулируемых товарных категорий.

Представители бизнеса положительно оценили решение о постепенном внедрении новой системы, отметив важность подготовительного периода для адаптации к изменениям. При этом они подчеркнули необходимость дальнейшей оптимизации работы самой системы "Честный знак" для обеспечения ее эффективной работы с увеличивающимся объемом данных.

Внедрение обязательной маркировки новых категорий товаров станет еще одним шагом на пути создания более прозрачного и безопасного потребительского рынка в России. Ожидается, что это позволит существенно снизить уровень контрафактной продукции и повысить общую культуру производства и обращения товаров.