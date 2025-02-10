Выпускники и их родители смогут оперативно сообщать о проблемах с помощью нового цифрового инструмента, который будет работать круглосуточно.

Рособрнадзор разрабатывает инновационный инструмент в виде чат-бота для приема жалоб от выпускников и их родителей на возможные нарушения прав при прохождении государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

"Мы понимаем важность оперативного реагирования на любые обращения выпускников и их родителей. Для этого мы создаём современный инструмент взаимодействия - чат-бот, который позволит быстро и удобно сообщать о проблемах", - сказал глава ведомства на встрече с представителями образовательных учреждений.

По словам Музаева, новая система будет работать в режиме 24/7 и позволит выпускникам напрямую связываться с контролирующими органами без необходимости личного присутствия или сложных процедур оформления официальных заявлений. "Чат-бот сможет принимать сообщения через различные мессенджеры и социальные сети, что особенно актуально для молодёжи", - добавил он.

Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что каждое обращение будет рассматриваться максимально оперативно. "Мы гарантируем, что все поступившие сигналы будут направлены в соответствующие региональные органы управления образованием для немедленной проверки и устранения выявленных проблем", - заверил Музаев.

Новый механизм станет дополнением к уже существующей системе контроля за проведением ЕГЭ. Он позволит выявлять как случаи нарушения прав участников экзаменов, так и факты несоблюдения установленных правил проведения тестирования.

Специалисты ведомства отметили, что внедрение чат-бота является частью комплексной цифровой трансформации системы образования и контроля её качества. "Цифровизация процессов помогает сделать образование более прозрачным и доступным для всех участников образовательного процесса", - считают эксперты.

Ожидается, что пилотный проект запустят уже в текущем году, начав с нескольких регионов России. После анализа эффективности работы системы она будет масштабирована на всю территорию страны.

Представители общественных организаций и родительских комитетов положительно оценили инициативу. "Такой формат взаимодействия делает процесс защиты прав выпускников максимально удобным и быстрым", - отметили они.