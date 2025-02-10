Законопроект о повышении пенсий военнослужащим и силовикам на 9,5% может быть принят в первом чтении и в целом уже 11 февраля. Мера затронет более 2 млн человек и потребует дополнительных 46 млрд рублей из бюджета.

Государственная Дума РФ планирует рассмотреть и принять в первом чтении, а затем сразу в целом законопроект об индексации пенсий военнослужащих на 9,5% уже 11 февраля. Об этом сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов.

11 февраля с.г. мы будем рассматривать этот важный для всех военных пенсионеров вопрос. Законопроект уже прошел все необходимые согласования и экспертизы, поэтому у нас есть возможность принять его в первом чтении и сразу в целом", - сказал Картаполов журналистам в среду.

По его словам, повышение коснется более чем двух миллионов человек, включая военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, органов принудительного исполнения Российской Федерации, а также лиц, уволенных с военной службы органов государственной безопасности.

Размер индексации в 9,5% превышает уровень прогнозируемой инфляции и позволит компенсировать рост цен для данной категории граждан. "Это значительная поддержка тех людей, которые отдали свою жизнь служению Отечеству", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством России 10 февраля. В пояснительной записке к документу указывается, что повышение уровня пенсионного обеспечения военнослужащих является частью комплексных мер по улучшению социальной защиты данных категорий граждан.

Финансирование дополнительных расходов на индексацию будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. По оценкам Министерства финансов, общие затраты на реализацию данного решения составят около 46 миллиардов рублей в текущем году.

Представители оппозиционных фракций в Госдуме также выразили положительную оценку законопроекту, отметив его социальную значимость. "Поддержка военных пенсионеров - это не просто выплата денег, это признание заслуг тех, кто защищал нашу страну", - заявил представитель одной из парламентских партий.

Принятие закона ожидается в рамках весенней сессии Государственной Думы. После одобрения нижней палатой парламента документ поступит на рассмотрение Совета Федерации, а затем - на подпись Президенту России.