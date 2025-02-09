Президент США Дональд Трамп выразил готовность достичь проверяемого мирного соглашения о ядерной программе Ирана, которое позволит стране расти и развиваться без права обладания ядерным оружием, при этом снизив региональную напряженность.

Президент США Дональд Трамп впервые четко обозначил свою позицию относительно будущего отношений между Соединенными Штатами и Ираном, дав понять, что Вашингтон готов к новым переговорам о ядерной программе Тегерана. В интервью New York Post глава Белого дома заявил, что его администрация стремится достичь "поддающегося проверке мирного соглашения", которое позволит Ирану развиваться как процветающую державу, но при этом исключит возможность создания ядерного оружия.

"Я хочу, чтобы Иран был великой и успешной страной. Но он не должен обладать ядерным оружием," — подчеркнул Трамп, добавив, что такая позиция отличается от подходов предыдущих президентов США. По словам американского лидера, его цель — создание механизма, который обеспечит прозрачность действий Тегерана в области ядерных технологий. "Мы хотим убедиться, что их программа используется исключительно в мирных целях," — отметил он.

Особое внимание Трамп уделил возможным последствиям достижения нового соглашения. "Если мы сможем договориться с Ираном, это снимет необходимость военного вмешательства со стороны Израиля," — сказал президент, намекая на опасения Тель-Авива относительно иранской ядерной программы. Такое заявление может быть воспринято как гарантия стабильности в регионе, где напряженность между Израилем и Ираном продолжает расти.

Эксперты отмечают, что позиция Трампа содержит важный нюанс: он называет Иран великой страной, но без права обладания ядерным арсеналом. Это отличается от подходов Барака Обамы или Джорджа Буша, которые чаще фокусировались на критике режима и ограничении его влияния. "Трамп пытается найти баланс между жесткостью и реалистичностью," — считает профессор международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Майкл Грин.

В свою очередь, информационное агентство Reuters сообщает, что Тегеран готов рассмотреть возможность новой дипломатической инициативы для достижения соглашения с США. "Иранские власти понимают необходимость демонстрации своей открытости к диалогу," — отмечается в материале агентства. Однако представители иранского руководства пока не раскрыли конкретных условий, на которых они готовы начать переговоры.

Эксперты указывают, что ключевыми вопросами для будущих обсуждений станут следующие моменты: степень международного контроля за иранскими ядерными объектами, продолжительность действия соглашения и условия снятия экономических санкций. "Для обеих сторон важно показать своим избирателям успех переговоров. США должны продемонстрировать, что они добились безопасности, а Иран — что получил экономическую выгоду," — говорит директор Центра стратегических исследований Роберт Кейн.

При этом остается неясным, как именно Трамп планирует реализовать свое видение нового соглашения. Администрация США уже столкнулась с рядом сложностей, связанных с противодействием конгресса и внутренних политических сил. Кроме того, существуют серьезные разногласия между Вашингтоном и европейскими партнерами, которые поддерживают сохранение существующего договора о ядерной программе Ирана.

В случае успешного достижения соглашения эксперты прогнозируют значительное снижение напряженности в регионе Персидского залива. "Это могло бы стать одной из самых важных дипломатических побед Трампа за время его президентства," — считает аналитик Совета по международным отношениям Элизабет Колдуэлл. Однако она предупреждает, что процесс будет долгим и требует взаимного доверия, которого сейчас явно недостаточно.

Между тем, реакция мирового сообщества на возможные переговоры остается смешанной. Европейские страны выражают осторожную поддержку, призывая к сохранению текущего соглашения. Россия и Китай также наблюдают за развитием событий, подчеркивая важность многополярного подхода к решению проблемы.

"Превращение Ирана в успешное государство без ядерного потенциала — это вызов, который можно преодолеть только через сложный процесс переговоров," — резюмирует один из дипломатов. Теперь все зависит от того, насколько готовы обе стороны пойти на компромиссы ради достижения мира и стабильности.