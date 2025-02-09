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Жертвам мошенников могут простить кредиты в России
Госдума рассматривает законопроект, который позволит освободить граждан от выплаты кредитов, оформленных под давлением мошенников, при наличии уголовного дела и недобросовестности банка.

В Государственной Думе рассматривается законопроект, который может стать настоящим прорывом в защите прав граждан, пострадавших от действий мошенников при оформлении кредитов. Документ предполагает полное освобождение заемщиков от обязательств перед банками, если доказано, что займ был получен под давлением злоумышленников.

"Каждый год сотни россиян становятся жертвами финансовых аферистов, которые вынуждают людей брать кредиты на невыгодных условиях или вообще без их согласия. Мы должны создать четкие механизмы защиты населения от таких противоправных действий," — заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект содержит три ключевых условия для аннулирования кредита: во-первых, должно быть установлено, что заемщик находился под давлением мошенников на момент оформления займа; во-вторых, по факту хищения должно быть возбуждено уголовное дело; в-третьих, банк не провел необходимую проверку платежеспособности клиента и не удостоверился в добросовестности его намерений.

Эксперты отмечают, что текущая система защиты прав потребителей недостаточно эффективна. "Сегодня многие пострадавшие от мошенников вынуждены платить по чужим долгам, даже если доказана их непричастность к оформлению кредита. Новый закон должен изменить эту ситуацию," — считает юрист по банковскому праву Мария Степанова.

По данным Банка России, только за первое полугодие 2023 года зарегистрировано более 30 тысяч случаев мошеннического оформления кредитов. При этом около 60% жертв — это люди старше 45 лет, которые часто становятся целью аферистов из-за сформировавшегося кредитного рейтинга и стабильного дохода.

Второе чтение законопроекта состоится уже на следующей неделе. Авторы документа внесли ряд поправок после первого обсуждения, учитывая мнения представителей банковского сектора и общественности. Особое внимание уделяется механизмам компенсации потерь банков, чтобы минимизировать возможное влияние на финансовую систему страны.

Банковское сообщество относится к инициативе с осторожностью. "Мы понимаем необходимость защиты клиентов, но важно сохранить баланс между интересами всех сторон. Необходимо разработать четкие процедуры проверки заявлений о мошенничестве, чтобы избежать злоупотреблений," — отметил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Представители правоохранительных органов поддерживают законопроект, подчеркивая, что он создаст дополнительный стимул для расследования дел о кредитном мошенничестве. "Доказательная база, собранная в рамках уголовного дела, станет важным элементом процесса освобождения граждан от долгов," — сказал руководитель одного из подразделений МВД.

Если закон будет принят, Россия станет одной из немногих стран, где предусмотрена такая масштабная защита прав заемщиков. Это может существенно повысить доверие граждан к банковской системе и снизить количество финансовых преступлений. Эксперты прогнозируют снижение уровня кредитного мошенничества на 30-40% в течение первых двух лет действия закона.

"Мы надеемся, что этот документ станет важным шагом в формировании справедливой системы отношений между банками и их клиентами. Защита прав граждан должна быть приоритетом при разработке любых нормативных актов в сфере финансового рынка," — подчеркнул один из авторов законопроекта.

#финансы #мошенники #законопроект #кредиты #защита прав
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