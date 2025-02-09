Депутаты Госдумы выступили с инициативой сократить рабочее время в последний день недели для повышения качества жизни и производительности труда.

В Государственной Думе РФ рассматривается инициатива о сокращении рабочего дня в пятницу на один час.

Инициаторы законопроекта, депутаты фракции "Справедливая Россия", убеждены, что подобная мера окажет позитивное влияние на социальную сферу страны. "Современные исследования показывают прямую связь между режимом труда и отдыха человека и его производительностью. Сокращение рабочего дня в последний день недели позволит сотрудникам лучше подготовиться к выходным, провести больше времени с семьей или заняться саморазвитием", — заявил один из авторов инициативы.

По предварительным расчетам экспертов, внедрение данной системы может способствовать снижению уровня стресса среди работающего населения на 15-20%. Кроме того, дополнительный час свободного времени поможет людям более эффективно планировать свой досуг и личные дела, что, в свою очередь, положительно скажется на их психологическом состоянии и физическом здоровье.

Экономисты отмечают, что аналогичные практики уже успешно реализуются в нескольких странах Европы и Азии. Например, в Финляндии и Нидерландах гибкие графики работы давно стали нормой, а показатели производительности труда в этих государствах остаются одними из самых высоких в мире. "Россия может перенять этот опыт и адаптировать его под свои реалии. Главное — найти баланс между интересами работодателей и правами сотрудников," — считает профессор экономического факультета МГУ Александр Иванов.

Однако не все участники рынка труда разделяют оптимизм парламентариев. Представители бизнес-сообщества выражают опасения относительно возможного снижения объемов выполненных задач в конце недели. "Для некоторых компаний, особенно тех, кто работает в сферах производства или предоставления услуг, даже час может стать существенным временем для завершения важных проектов," — отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Несмотря на противоречивые мнения, социологические опросы демонстрируют высокий уровень поддержки идеи среди населения. Особенно положительно инициатива воспринимается молодыми специалистами и родителями малолетних детей, для которых дополнительное время в пятницу может стать настоящим подарком.

В случае принятия законопроекта нововведение будет внедрено поэтапно, начиная с крупнейших предприятий и организаций. Затем, при успешной адаптации, система может быть распространена на средний и малый бизнес. Авторы инициативы уверены, что данная мера станет важным шагом на пути к созданию более комфортных условий труда и повышению общего благосостояния россиян.

"Мы понимаем, что любые изменения требуют времени и адаптации. Однако мировая практика показывает: инвестиции в человеческий капитал всегда окупаются. Уверен, что наша инициатива найдет поддержку как у граждан, так и у делового сообщества," — заключил один из руководителей рабочей группы по рассмотрению вопроса.

На данный момент проект находится на стадии экспертного обсуждения. После анализа всех заинтересованных сторон документ будет представлен на голосование в Государственной Думе.