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SoftBank инвестирует $40 млрд в OpenAI для развития ИИ-инфраструктуры
Японский холдинг увеличивает свое участие в компании, предоставляя средства на повышение её капитализации и реализацию масштабного проекта Stargate.

Японский холдинг SoftBank Group собирается вложить рекордные $40 млрд в компанию OpenAI, что значительно превышает ранее озвученные прогнозы в $15–25 млрд. Как сообщает CNBC, средства будут поступать частями в течение следующих 12–24 месяцев, с первым траншом уже на предстоящей весне.

Инвестиционный раунд, который планировался на сумму $40 млрд, изначально предполагал участие нескольких крупных инвесторов, однако теперь все средства предоставит единственный участник – SoftBank. По информации источников, переговоры находятся на завершающей стадии. После получения нового финансирования рыночная стоимость OpenAI может вырасти с текущих $260 млрд до $300 млрд. Для сравнения, ещё в октябре 2024 года компания оценивалась всего в $157 млрд.

Основная часть привлечённых средств будет направлена на выполнение обязательств OpenAI в рамках проекта Stargate – совместного предприятия с SoftBank и Oracle, направленного на развитие ИИ-инфраструктуры в США. Ранее сообщалось, что на первоначальном этапе SoftBank и OpenAI намерены вложить по $19 млрд каждый, а общий объём инвестиций в проект может достичь $500 млрд в долгосрочной перспективе.

#технологии #инновации #openai #инвестиции #ии #softbank #искусственныйинтеллект #stargate #цифроваяэкономика
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