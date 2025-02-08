Корпорация запустила выпуск микропроцессора с открытым исходным кодом для обеспечения безопасности устройств, который появится в хромбуках и дата-центрах.

Корпорация Google объявила о начале производства первого микропроцессора, основанного на аппаратной платформе с открытым исходным кодом OpenTitan. Проект OpenTitan был запущен в 2018 году как международная инициатива с участием ведущих технологических компаний и образовательных учреждений.

"Наша цель – создание открытой, доступной и надежной аппаратной реализации Root of Trust, которая станет стандартом для индустрии", – заявили представители Google. Новый чип, пока не получивший официального названия, разрабатывается совместно с тайваньской компанией Nuvoton и использует архитектуру RISC-V, известную своей гибкостью и открытостью.

Проект OpenTitan изначально задумывался как мультидисциплинарное сотрудничество. Помимо Google, в его развитии участвуют такие компании и организации, как Nuvoton, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich), G+D Mobile Security, lowRISC, Rivos, Seagate, Western Digital, Winbond, zeroRISC и другие.

Первый чип на базе OpenTitan станет доступен в составе демонстрационной платы Voyager 1 от компании lowRISC уже в ближайшее время. В дальнейшем, позднее в текущем году, микропроцессоры будут внедрены в хромбуки и решения для дата-центров.

По словам представителей Google, проект OpenTitan продолжит развиваться, расширяя спектр применений и увеличивая функциональность чипов. Компания планирует активно сотрудничать с партнерами для создания новых продуктов и решений, основанных на этой технологии.