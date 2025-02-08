Облачная платформа анонсировала первое за два года повышение цен до 8% на часть сервисов из-за макроэкономических факторов, при этом некоторые услуги останутся без изменений.

Облачная платформа Yandex Cloud сообщила о планах увеличить стоимость ряда своих сервисов с 1 мая 2025 года. Это первое изменение цен с 2022 года, и рост не превысит 8%. При этом корректировка затронет не все услуги компании – повышение коснется только определенных сервисов и устаревающих технических решений.

"Решение об индексации цен продиктовано текущей макроэкономической ситуацией, включая регулярное повышение стоимости оборудования, значительные колебания курса рубля и увеличение расходов на разработку и поддержку наших сервисов", – говорится в официальном пресс-релизе компании. По словам представителей Yandex Cloud, это необходимый шаг для обеспечения дальнейшего развития платформы и поддержания высокого качества предоставляемых услуг.

Индексация затронет такие популярные сервисы, как Compute Cloud, Data Processing и управляемые базы данных. Для клиентов, использующих устаревшие платформы Intel Broadwell и Intel Cascade Lake/Broadwell + NVIDIA Tesla V100, повышение составит 3%. Важно отметить, что многие услуги останутся без изменений: это касается Yandex Cloud Marketplace, Postbox, DataLens, моделей машинного обучения, ряда инструментов разработки и аналитики, а также новых решений на базе современной платформы AMD EPYC 9474F.

Особое внимание компания уделила международным клиентам. Для пользователей из Казахстана цены в тенге сохранятся на прежнем уровне, что демонстрирует стремление Yandex Cloud поддерживать конкурентоспособность на зарубежных рынках.

Эксперты отмечают, что данное решение соответствует общему тренду в IT-индустрии, где провайдеры облачных сервисов периодически корректируют свои тарифы в зависимости от экономической ситуации и технологических изменений. "Повышение цен на 8% для основных сервисов может показаться значительным, но оно остается в рамках рыночной нормы при учете всех факторов", – комментируют аналитики.

Согласно годовому отчету Yandex Cloud за 2023 год, большая часть выручки компании формируется за счет инфраструктурных и платформенных сервисов. На группу "Инфраструктура и сеть" приходилось 56% доходов, на сервисы платформы данных – 22%, на контейнерную разработку – 12%, а на решения в области машинного обучения – 4%. Общая выручка в прошлом году достигла 13,3 млрд рублей. По предварительным оценкам, в 2024 году выручка от инфраструктурных и платформенных сервисов увеличится в полтора раза, сохранив существующее соотношение между IaaS и PaaS.

В будущем компания планирует придерживаться более структурированного подхода к ценообразованию, предусматривающего ежегодные корректировки в начале каждого календарного года. Такой подход позволит пользователям лучше планировать свои бюджеты и избежать внезапных изменений в середине года.

По мнению экспертов, новое повышение тарифов не окажет существенного влияния на позиции Yandex Cloud на рынке. Компания продолжает активно развивать свои сервисы, расширяя функционал и предлагая новые решения для бизнеса. При этом сохранение актуальных цен на современные платформы и ряд ключевых сервисов демонстрирует ориентацию на долгосрочные отношения с клиентами и поддержку их цифровой трансформации.