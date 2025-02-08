Министерство цифрового развития Казахстана и Freedom Telecom Holding запускают проект по созданию оптоволоконной гипермагистрали и ЦОД за $208,8 млн для транзита международного трафика

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (МЦРИАП РК) подписало стратегическое соглашение с компанией Freedom Telecom Holding о реализации масштабных проектов в сфере цифровой инфраструктуры. Основные направления сотрудничества включают строительство оптоволоконной гипермагистрали Запад–Восток и двух центров обработки данных (ЦОД) уровня не ниже Tier-III.

Эти инвестиционные проекты направлены на создание альтернативного маршрута между Европой и Восточной Азией для транзита и хранения международного трафика. По мнению экспертов, это существенно повысит конкурентоспособность Казахстана на глобальном рынке цифровых сервисов и откроет новые возможности для привлечения мировых IT-компаний к совместному бизнесу.

Финансирование проектов будет осуществляться за счет частных инвестиций. Согласно актуальным данным, стоимость строительства оптоволоконной линии связи (ВОЛС) оценивается в $33,3 млн, а двух ЦОД – в $175,5 млн. Объекты будут расположены в G4 City и Актау. Отметим, что эти цифры несколько отличаются от ранее объявленных оценок, что может быть связано с корректировкой технических параметров и объемов работ.

Строительство оптоволоконной гипермагистрали Запад–Восток станет ключевым элементом новой цифровой инфраструктуры страны. Она обеспечит высокоскоростную передачу данных между регионами Казахстана и создаст надежный канал связи между европейскими и азиатскими странами. Это позволит казахстанским провайдерам предложить более качественные услуги своим клиентам и расширить географию предоставления цифровых сервисов.

Центральные объекты проекта – два ЦОД уровня Tier-III – будут соответствовать самым современным стандартам безопасности и надежности хранения данных. Такой уровень сертификации гарантирует бесперебойную работу систем даже при выходе из строя одного из основных компонентов. Это особенно важно для международных компаний, которые стремятся разместить свои данные в регионах с высоким уровнем защиты и стабильностью работы оборудования.

Эксперты отмечают, что реализация этих проектов может стать важным шагом в развитии цифровой экономики Казахстана. Создание альтернативного маршрута между Европой и Азией открывает новые перспективы для развития цифровых технологий в регионе и делает Казахстан привлекательным местом для размещения инфраструктуры международных IT-компаний.

По прогнозам специалистов, новые объекты способствуют увеличению цифрового транзита через территорию Казахстана и формированию полноценного цифрового хаба между двумя континентами. Это положительно скажется на экономическом развитии страны, создаст дополнительные рабочие места и привлечет новые инвестиции в цифровую сферу.

Министерство цифрового развития подчеркивает важность данного соглашения для достижения стратегических целей по цифровой трансформации страны. "Реализация этих проектов станет значимым этапом в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана и укреплении его позиций как ключевого участника глобальных цифровых процессов", – заявил руководитель МЦРИАП РК.