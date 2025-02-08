Комитет Госдумы по культуре одобрил законопроект о защите русского языка, который будет рассмотрен в первом чтении, а окончательное принятие запланировано до завершения весенней сессии.

Государственная Дума планирует до завершения весенней сессии принять законопроект, направленный на усиление защиты русского языка как государственного. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Михаил Шолохов. Законопроект уже получил одобрение профильного комитета и будет рассмотрен в первом чтении.

"Русский язык – это не просто инструмент общения, это важнейший элемент нашей культуры, истории и национальной идентичности", – подчеркнул Шолохов, объясняя необходимость принятия нового закона. Он отметил, что текущая нормативная база требует модернизации для более эффективной защиты статуса русского языка в современных условиях.

Проект закона содержит комплекс мер, направленных на сохранение и развитие русского языка. Среди ключевых положений – обязательное использование русского языка в официальной переписке, документах и публичных выступлениях должностных лиц всех уровней власти. Также предусматривается усиление контроля за соблюдением правил русского языка в средствах массовой информации, рекламе и общественной сфере.

Особое внимание уделяется вопросам преподавания русского языка. Законопроект предлагает расширить программы обучения для носителей других языков, проживающих в России, а также создать дополнительные механизмы поддержки изучения русского языка за рубежом.

Комитет Госдумы по культуре, рассмотрев проект, отметил его своевременность и необходимость. "Сегодня мы наблюдаем ряд процессов, которые требуют усиления законодательной защиты русского языка. Это касается как внутренней ситуации в стране, так и внешних вызовов", – заявил глава комитета.

Законопроект также предусматривает создание специального совета при правительстве РФ по вопросам развития и защиты русского языка. Этот орган будет координировать работу различных министерств и ведомств, заниматься разработкой стратегических направлений языковой политики и контролировать их реализацию.

Авторы законопроекта подчеркивают, что документ не направлен против других языков и культур, существующих в России. Наоборот, он призван обеспечить равновесие между развитием русского языка как государственного и сохранением многоязычия страны. "Мы стремимся создать условия, где каждый язык может развиваться и процветать, но при этом русский язык должен занимать достойное место как основа межнационального общения", – отметил Михаил Шолохов.

Принятие закона ожидается до конца весенней сессии Госдумы, которая традиционно завершается в конце июня. После первого чтения документ претерпит доработку с учетом предложений депутатов и экспертного сообщества. Второе и третье чтения запланированы на май-июнь текущего года.