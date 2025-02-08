Ученые Китая начали создание самого большого в мире подводного нейтринного телескопа HUNT на глубине 1600 метров в Южно-Китайском море с использованием передовых технологий.

Китайские ученые начали работы по строительству крупнейшего в мире подводного нейтринного телескопа высокой энергии (HUNT). Проект реализуется в Южно-Китайском море при помощи научно-исследовательского судна «Таньсо-3» и пилотируемого подводного аппарата «Шэньхай Юнши», которые успешно разместили прототипы детекторов на глубине 1600 метров.

Подводный нейтринный телескоп HUNT станет уникальным исследовательским объектом, способным значительно расширить наши знания о Вселенной. Его основная задача – обнаружение и изучение нейтрино высоких энергий, загадочных частиц, которые практически не взаимодействуют с материей и могут достичь Земли из самых отдаленных уголков космоса.

Выбранный район в Южно-Китайском море характеризуется исключительно благоприятными условиями для такого рода исследований: значительная глубина обеспечивает естественный щит от космических лучей, а особенности геологии дна позволяют стабильно размещать детекторы. Прототипы установок уже прошли успешное тестирование на выбранной глубине, что подтвердило правильность выбора места размещения.

Технология работы телескопа основана на принципе обнаружения электромагнитного излучения, возникающего при прохождении заряженных частиц через воду быстрее, чем скорость света в этой среде. Детекторы будут регистрировать следы вторичных частиц, образующихся при редких столкновениях нейтрино с ядрами атомов воды.

Проект HUNT представляет собой масштабную международную инициативу с участием ведущих научных центров Китая, а также партнеров из других стран. По своим параметрам телескоп превзойдет существующие аналоги – европейский KM3NeT в Средиземном море и американский ANTARES у побережья Франции. Планируемая площадь обнаружения составит несколько кубических километров воды.

Значимость проекта заключается в возможности получения новых данных о самых мощных источниках космических лучей во Вселенной, таких как сверхмассивные черные дыры, гамма-всплески и активные галактические ядра. Исследования нейтрино позволят ученым лучше понять механизмы их образования и распространения, проверить современные теоретические модели физики элементарных частиц и даже найти ответы на вопросы о темной материи.

По словам руководителей проекта, полное завершение строительства телескопа ожидается к 2030 году. После запуска в эксплуатацию HUNT сможет работать десятилетиями, предоставляя бесценные данные для мирового научного сообщества.

Эксперты отмечают, что успех проекта HUNT может привести к новым открытиям в космологии и физике высоких энергий, а также способствовать развитию смежных технологий, включая точные системы позиционирования на больших глубинах, автономные подводные аппараты и методы обработки больших объемов данных.