Китайская компания, владеющая TikTok, разработала систему, способную генерировать высококачественные видеоролики на основе одной фотографии и аудио-/видеоданных.

Китайский технологический гигант ByteDance, известный своим популярным приложением TikTok, представил новую ИИ-модель OmniHuman-1. Эта ИИ-система способна создавать высококачественные видео с изображением людей на основе всего одной фотографии и аудио- или видеоданных. Разработчики проекта описывают OmniHuman-1 как "сквозную платформу для генерации видео", которая может работать с различными форматами входных данных.

В документации, опубликованной на платформе GitHub, говорится: «OmniHuman представляет собой систему, которая способна создавать реалистичные видео с людьми, используя минимальные исходные материалы, такие как одно изображение и сигналы движения (например, только аудио, только видео или их комбинацию)». По словам исследовательской группы, новая модель демонстрирует значительное улучшение по сравнению с существующими решениями в части качества отображения жестов, мимики и общего поведения персонажей.

Особое внимание разработчики уделили решению проблемы точного воспроизведения движений рук и пальцев, которая долгое время считалась сложной задачей для подобных технологий. Благодаря инновационному подходу, применённому в OmniHuman-1, система достигает высокой точности в детализации движений.

Ещё одним важным преимуществом модели является возможность работы с различными стилями и форматами выходного видео. Разработчики утверждают, что OmniHuman-1 может адаптироваться к любым соотношениям сторон и пропорциям тела, сохраняя при этом естественность движений и внешнего вида персонажей.

Эксперты отмечают, что запуск OmniHuman-1 может серьёзно повлиять на рынок цифрового контента. Способность создавать реалистичные видео без необходимости сложной постановочной съёмки снижает барьеры для входа на этот рынок для небольших компаний и индивидуальных авторов. В то же время, это вызывает вопросы о возможном злоупотреблении технологией для создания так называемых "deepfake" — фальсифицированных видеоматериалов, которые могут использоваться в дезинформационных кампаниях.

Представители ByteDance подчеркнули, что компания уделяет особое внимание вопросам этики и безопасности использования своей технологии. Они заявили о намерении внедрить строгие механизмы контроля и модерации для предотвращения недобросовестного использования системы.

В научном сообществе появление OmniHuman-1 уже получило положительную оценку. Многие эксперты считают, что эта технология станет важным шагом в развитии ИИ для создания цифрового контента, предлагая уникальное сочетание реалистичности, универсальности и удобства использования. Однако специалисты также призывают к осторожности в её распространении, чтобы минимизировать потенциальные риски.