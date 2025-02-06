Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
ФАС предупредила Ozon и Wildberries из-за автоматических скидок на товары
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения крупнейшим российским маркетплейсам Ozon и Wildberries. Ведомство потребовало от компаний согласовывать скидки на товары во время распродаж с продавцами и исключить практику автоматического включения товаров в акции без их согласия. Изменения должны быть внедрены до 28 февраля 2025 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения в адрес крупнейших российских маркетплейсов Ozon и Wildberries из-за изменений условий проведения распродаж. Ведомство потребовало от компаний согласовывать скидки на товары во время акций с продавцами, а также исключить практику автоматического включения товаров в категории распродаж без их согласия. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

По данным регулятора, маркетплейсы в последнее время начали использовать механизмы, которые фактически лишают продавцов права управлять ценами на свои товары. Так, многие продукты автоматически попадают в категории распродаж или специальных предложений, что происходит без предварительного уведомления или согласия владельцев товаров. При этом снижение цен осуществляется за счет самих продавцов, что создает для них экономические риски и ограничивает свободу выбора.

«Такая практика может негативно сказаться на малых и средних предприятиях, которые пользуются услугами платформ для реализации своей продукции. Они оказываются заложниками системы, не имея возможности контролировать свою ценовую политику», — отметили в ФАС.

В связи с этим антимонопольное ведомство направило предупреждения в адрес обеих компаний. Регулятор потребовал до 28 февраля 2025 года разработать и внедрить новые правила взаимодействия с продавцами. Теперь участие в акциях, включая автоматические, должно быть добровольным, прозрачным и подтверждаться письменным согласием продавца. Это позволит защитить интересы бизнеса и обеспечить справедливые условия работы на маркетплейсах.

«Компаниям необходимо обеспечить четкий механизм участия продавцов в акциях, который будет понятен всем сторонам. Мы уверены, что такие изменения повысят доверие к платформам и создадут более благоприятную среду для развития бизнеса», — заявил представитель ФАС.

Если Ozon и Wildberries не выполнят требования регулятора в установленный срок, против них могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства по пункту 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение этого закона предусматривает серьезные штрафные санкции, которые могут составить значительную долю годового оборота компаний.

Представители Ozon уже отреагировали на решение ФАС. В комментарии для РБК Life они заявили, что внимательно изучают обращение регулятора и готовы продолжить диалог для решения спорных вопросов. «Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши партнеры чувствовали себя комфортно на нашей площадке. Поэтому мы готовы работать над тем, чтобы сохранить прозрачные рыночные условия для всех участников», — подчеркнули в компании.

Wildberries пока не предоставила официального комментария, однако эксперты рынка ожидают, что маркетплейс также примет меры для соответствия новым требованиям. По мнению аналитиков, изменения, предложенные ФАС, могут повлиять на стратегию работы обеих компаний, особенно в части управления ценами и организации рекламных кампаний.

Эксперты рынка электронной коммерции считают, что действия ФАС направлены на защиту прав малого и среднего бизнеса, который играет важную роль в экономике страны. «Многие предприниматели зависят от маркетплейсов для выхода на широкий рынок. Если эти платформы будут навязывать им свои условия, это может привести к финансовому давлению и даже банкротству некоторых компаний», — отметил один из экспертов.

Таким образом, решение ФАС может стать важным шагом на пути к созданию более честной и прозрачной системы взаимодействия между маркетплейсами и продавцами. Введение новых правил поможет защитить интересы всех участников рынка и способствовать развитию электронной торговли в России. Однако эксперты отмечают, что успех реформы будет зависеть от того, как именно компании адаптируются к новым требованиям и насколько эффективно смогут внедрить необходимые изменения.

#рынок #бизнес #wildberries #торговля #ozon #регулирование #фас #электронная коммерция #предприниматели #антимонопольная служба
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
2
В Москве построят новую ветку метро, которая соединит станции «Аэропорт Внуково» и «Щербинка»
1
GeForce RTX 5090 снижает производительность на 5% при использовании трех 8-контактных кабелей
5
Неудачные испытания космического корабля SpaceX Starship уже привели к экологическим проблемам
1
Объединённая судостроительная корпорация намерена в 2—3 раза увеличить объём производства
+
Обновление камер Galaxy S25 Ultra было отменено из-за «отсутствия конкуренции»
1
Sony может анонсировать ремастер Bloodborne на презентации State of Play
1
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
3
TSMC начинает подготовку к производству чипов по 1 нм техпроцессу
5
AMD наращивает производство процессоров с 3D-кешем на фоне повышенного спроса
2
Microsoft раскрыла новые подробности программы расширенной поддержки Windows 10
1
Эксперты нашли связь между самым известным хакером из РФ, американской ФБР и хакером Bratva
1
В России могут запретить закупать импортные станки при наличии отечественных аналогов
4
Появились подробности конструкции подводной лодки проекта 949А «Антей»
+
Для GeForce RTX 5090 подходят даже слабые устаревшие БП с тремя разъемами 8-pin
2
Производство станков в России в 2024 году увеличилось на 40 %
6
Apple выпустила обновление системы iOS 18.3 специально для iPhone 11 серии
+
«Росатом» ожидает разрешения ситуации с замороженными в США $2 млрд для строительства АЭС в Турции
1
Трамп ввёл пошлины в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики
1
Китайские эксперты считают, что электрические грузовики уже оправдывают себя при пробегах от 60 000 км в год
+

Популярные статьи

Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
22
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
22
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
12
Какой будет PlayStation 6 и почему приставка следующего поколения Sony устареет ещё до начала продаж
4
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
3
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
34
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
62
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
38
Искусственный дефицит или стечение обстоятельств — почему RTX 5090 произвели так мало
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
00:03
А зачем,ему так нравится
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Сергей Юлин
23:45
Bloomberg: От Украины ничего не останется, если союзники потребуют себе ее ресурсы
Сергей Юлин
23:42
Вывести войска, если это РФ сделает, то со страной ничего не будет, пострадает лишь гордость бункерного деда. А вот если Украина прекратит обороняться, то она будет уничтожена. Ну и война не идет РФ н...
Bloomberg: От Украины ничего не останется, если союзники потребуют себе ее ресурсы
Китя
23:36
Half-Life 2 RTX Remix выйдет. Это игру улучшат в плане графики. Remix. ролик посмотри https://rutube.ru/video/23688309c753901f64b3351d4ed6bc14/
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Evgeny Chezarin
23:33
Quake II RTX появился в 2019 году. Разработка в то время никак не относится к инструментам существующим сегодня. Кроме того, за 6 лет изменилось абсолютно всё. RTX Remix как инструмент недоступен для ...
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Антон Тутынин
23:28
Мне вот ещё с 2014 года интересно, а Минпромторг логотип у Абстерго бесплатно умыкнул? Просто только в 14 году я впервые его увидел в привязке к МПТ. А Юбисофт знает об этом? (Первая Assassin's Creed ...
Минпромторг призвал ужесточить процедуру сертификации иностранных авто для рынка РФ
Валерий Агапов
23:27
Остановиться ? Так останавливались 2 раза под Донецком и 3-й под Киевом.. Конечно, не хотелось бы терять наших людей, но в итоге будет продолжение, только гораздо более кровопролитное и подготовленно...
Bloomberg: От Украины ничего не останется, если союзники потребуют себе ее ресурсы
Артем Клопенков
23:25
Всем, кто понимает, что монополизация приводит к застою и повышению цен?
G.SKILL выпустит комплекты DDR5-6800 и 6400 с низкой задержкой и профилями Intel XMP 3.0
Giant_calmar
23:21
Воистину
Intel не планирует выпускать новую линейку десктопных процессоров в 2025 году
Giant_calmar
23:17
Половину из этих отзывов ты лично написал?
В январе на процессоры AMD пришлось около 92% всех продаж крупной немецкой торговой сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем