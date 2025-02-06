Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения крупнейшим российским маркетплейсам Ozon и Wildberries. Ведомство потребовало от компаний согласовывать скидки на товары во время распродаж с продавцами и исключить практику автоматического включения товаров в акции без их согласия. Изменения должны быть внедрены до 28 февраля 2025 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения в адрес крупнейших российских маркетплейсов Ozon и Wildberries из-за изменений условий проведения распродаж. Ведомство потребовало от компаний согласовывать скидки на товары во время акций с продавцами, а также исключить практику автоматического включения товаров в категории распродаж без их согласия. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

По данным регулятора, маркетплейсы в последнее время начали использовать механизмы, которые фактически лишают продавцов права управлять ценами на свои товары. Так, многие продукты автоматически попадают в категории распродаж или специальных предложений, что происходит без предварительного уведомления или согласия владельцев товаров. При этом снижение цен осуществляется за счет самих продавцов, что создает для них экономические риски и ограничивает свободу выбора.

«Такая практика может негативно сказаться на малых и средних предприятиях, которые пользуются услугами платформ для реализации своей продукции. Они оказываются заложниками системы, не имея возможности контролировать свою ценовую политику», — отметили в ФАС.

В связи с этим антимонопольное ведомство направило предупреждения в адрес обеих компаний. Регулятор потребовал до 28 февраля 2025 года разработать и внедрить новые правила взаимодействия с продавцами. Теперь участие в акциях, включая автоматические, должно быть добровольным, прозрачным и подтверждаться письменным согласием продавца. Это позволит защитить интересы бизнеса и обеспечить справедливые условия работы на маркетплейсах.

«Компаниям необходимо обеспечить четкий механизм участия продавцов в акциях, который будет понятен всем сторонам. Мы уверены, что такие изменения повысят доверие к платформам и создадут более благоприятную среду для развития бизнеса», — заявил представитель ФАС.

Если Ozon и Wildberries не выполнят требования регулятора в установленный срок, против них могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства по пункту 3 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение этого закона предусматривает серьезные штрафные санкции, которые могут составить значительную долю годового оборота компаний.

Представители Ozon уже отреагировали на решение ФАС. В комментарии для РБК Life они заявили, что внимательно изучают обращение регулятора и готовы продолжить диалог для решения спорных вопросов. «Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши партнеры чувствовали себя комфортно на нашей площадке. Поэтому мы готовы работать над тем, чтобы сохранить прозрачные рыночные условия для всех участников», — подчеркнули в компании.

Wildberries пока не предоставила официального комментария, однако эксперты рынка ожидают, что маркетплейс также примет меры для соответствия новым требованиям. По мнению аналитиков, изменения, предложенные ФАС, могут повлиять на стратегию работы обеих компаний, особенно в части управления ценами и организации рекламных кампаний.

Эксперты рынка электронной коммерции считают, что действия ФАС направлены на защиту прав малого и среднего бизнеса, который играет важную роль в экономике страны. «Многие предприниматели зависят от маркетплейсов для выхода на широкий рынок. Если эти платформы будут навязывать им свои условия, это может привести к финансовому давлению и даже банкротству некоторых компаний», — отметил один из экспертов.

Таким образом, решение ФАС может стать важным шагом на пути к созданию более честной и прозрачной системы взаимодействия между маркетплейсами и продавцами. Введение новых правил поможет защитить интересы всех участников рынка и способствовать развитию электронной торговли в России. Однако эксперты отмечают, что успех реформы будет зависеть от того, как именно компании адаптируются к новым требованиям и насколько эффективно смогут внедрить необходимые изменения.