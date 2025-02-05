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Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета России
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об обновлении состава президиума Государственного совета РФ. В новый состав вошли 26 человек, включая 17 губернаторов, председателя правительства Михаила Мишустина и других ключевых должностных лиц. Из состава исключены несколько прежних участников.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об обновлении состава президиума Государственного совета РФ. Новый список участников ведущего консультативно-совещательного органа страны опубликован на официальном портале правовой информации. В него вошли 26 человек, представляющих как федеральные структуры управления, так и руководителей регионов.

Президиум Госсовета традиционно включает ключевых государственных деятелей, ответственных за формирование стратегических направлений развития страны. В новом составе значатся 17 губернаторов субъектов Российской Федерации, председатель правительства Михаил Мишустин, помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Также в президиум вошли главы Татарстана Рустам Минниханов, Якутии Айсен Николаев и Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, в списке появились заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко. Эти назначения отражают стремление к более тесной координации между различными уровнями власти для реализации приоритетных задач государства.

Из состава президиума исключили нескольких членов предыдущего списка. Среди них вице-премьер Юрий Трутнев, а также губернаторы Белгородской, Амурской и Кировской областей Вячеслав Гладков, Василий Орлов и Александр Соколов соответственно. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава ДНР Денис Пушилин и губернатор Курганской области Вадим Шумков также покинули президиум.

Эксперты отмечают, что ротация состава является естественным процессом, направленным на поддержание эффективности работы органа и учет новых политических и экономических реалий. Последняя ротация произошла в июле 2024 года, и текущие изменения демонстрируют необходимость обновления команды для решения актуальных задач.

Государственный совет РФ был создан для обеспечения согласованного функционирования всех уровней власти и выработки общих подходов к решению важнейших вопросов развития страны. Его президиум играет ключевую роль в подготовке рекомендаций для главы государства и правительства, а также способствует укреплению взаимодействия между центральной властью и регионами.

Состав нового президиума вызвал широкое обсуждение среди политологов. По их мнению, представленные лица обладают достаточным опытом и компетенциями для реализации масштабных проектов в различных сферах: от экономики до социальной политики. "Пересмотр состава президиума позволяет сделать его более представительным и эффективным, — заявил один из экспертов. — Это шаг в сторону усиления роли регионов в формировании единой стратегии развития страны".

Таким образом, принятые изменения в составе президиума Госсовета свидетельствуют о намерении руководства страны продолжить курс на усиление координации между федеральным центром и регионами. Новая команда получит возможность сосредоточиться на ключевых задачах, включая модернизацию инфраструктуры, развитие промышленности и повышение качества жизни населения.

#россия #политика #президент #мишустин #собянин #губернаторы #административная реформа #госсовет #кириенко
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