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В России предложено повысить налоговый вычет за покупку жилья до 6 миллионов рублей
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий увеличить максимальный размер налогового вычета при покупке жилья с 2 до 6 млн рублей. Это позволит гражданам получить компенсацию до 780 тыс. рублей вместо текущих 260 тыс. Последнее повышение лимита было в 2008 году, но с тех пор цены на недвижимость значительно выросли.

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий увеличить максимальный размер налогового вычета за покупку жилья. Если инициатива будет одобрена, граждане смогут вернуть подоходный налог с суммы до 6 миллионов рублей, что позволит получить компенсацию в размере до 780 тысяч рублей. Последний раз лимит по имущественному налоговому вычету повышался еще в 2008 году — тогда он вырос с 1 до 2 миллионов рублей. Однако за прошедшие годы стоимость недвижимости значительно увеличилась, что делает актуальным вопрос о пересмотре существующих норм.

По действующему законодательству россияне могут вернуть 13% от стоимости приобретенного жилья, но не более 260 тысяч рублей (13% от 2 миллионов). Эксперты рынка недвижимости отмечают, что сегодня средняя цена квартиры в крупных городах страны часто превышает этот порог, а значит, многие граждане фактически лишены возможности полностью воспользоваться правом на налоговый вычет. Авторы законопроекта считают, что повышение лимита поможет сделать покупку жилья более доступной для широких слоев населения.

"За последние 15 лет экономическая ситуация изменилась кардинально, — заявил один из инициаторов законопроекта, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия". — Цены на жилье выросли многократно, а размер налогового вычета остался практически неизменным. Мы предлагаем адаптировать его к современным реалиям, чтобы каждый гражданин мог максимально использовать свое право на компенсацию".

Предложенные изменения особенно актуальны для семей, покупающих жилье в рамках ипотечных программ. По данным Центрального банка России, объем выданных ипотечных кредитов в стране продолжает расти, а средняя сумма кредита составляет около 4 миллионов рублей. Повышение лимита налогового вычета позволит таким семьям сэкономить значительные средства, которые можно направить на погашение займа или другие важные цели.

Экономисты также подчеркивают, что увеличение вычета окажет положительное влияние на рынок недвижимости в целом. "Большинство граждан вынуждены накапливать средства для первоначального взноса годами, — говорит руководитель аналитического центра одного из крупных банков. — Новое правило сделает покупку жилья более выгодной и стимулирует спрос, что, в свою очередь, может способствовать развитию строительной отрасли".

Однако не все эксперты поддерживают идею увеличения лимита без дополнительных ограничений. Представители Министерства финансов РФ ранее высказывались за сохранение текущего уровня вычета, мотивируя это возможным ростом расходов федерального бюджета. "В условиях ограниченных финансовых ресурсов важно найти баланс между поддержкой граждан и обеспечением устойчивости бюджета", — отметили в министерстве.

Вместе с тем авторы законопроекта уверены, что положительный эффект от реализации новой меры превысит временные затраты бюджета. Они напоминают, что аналогичные механизмы уже успешно применяются в ряде других стран, где государство предоставляет гражданам значительные налоговые преференции при приобретении жилья.

На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в профильные комитеты Государственной Думы. После этого он должен быть рассмотрен в трех чтениях и, при условии одобрения, подписан президентом России. Если инициатива будет принята, новые правила начнут действовать с начала следующего года.

#финансы #экономика #строительство #госдума #недвижимость #ипотека #рынок жилья #налоговый вычет #жилищный вопрос #подоходный налог
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