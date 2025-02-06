Александр Бастрыкин выступил с инициативой повысить минимальный возраст для покупки алкоголя до 21 года и снизить порог уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой о повышении минимального возраста для покупки алкогольной продукции с 18 до 21 года. По его мнению, это поможет снизить уровень алкоголизации среди молодёжи и предотвратить связанные с этим социальные проблемы. В рамках своего доклада на совещании по вопросам борьбы с нарко- и алкозависимостью он также предложил снизить возрастной порог привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ с 16 до 14 лет.

"Анализ ситуации показывает, что текущие нормы законодательства недостаточно эффективны в борьбе с злоупотреблением алкоголем среди подростков и молодёжи," — заявил Бастрыкин во время заседания межведомственной комиссии. Он обратил внимание на статистику, согласно которой число случаев употребления алкоголя среди несовершеннолетних остаётся высоким несмотря на действующие ограничения.

Повышение минимального возраста для покупки алкоголя до 21 года уже практикуется в ряде стран, таких как США, Канада и Австралия. По данным исследований, такие меры способствуют снижению уровня дорожно-транспортных происшествий, связанных с вождением в состоянии опьянения, а также уменьшают количество заболеваний, вызванных хроническим алкоголизмом.

Одновременно с этим Бастрыкин предложил ужесточить подход к борьбе с распространением наркотических веществ среди подростков. "Ситуация с наркоманией особенно тревожна: всё больше несовершеннолетних вовлекаются в противоправную деятельность, связанную с оборотом наркотиков. Поэтому необходимо предусмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 14 лет," — отметил глава СК РФ.

Эксперты отмечают, что данная инициатива может стать важным шагом в направлении защиты здоровья и безопасности молодого поколения. Однако она также вызывает дискуссию о возможных последствиях. "Повышение возрастного ценза для покупки алкоголя требует тщательной проработки механизма реализации, чтобы избежать формального подхода со стороны продавцов и контрольных органов," — считает социолог Дмитрий Петров.

В то же время вопрос снижения возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков вызывает разногласия среди специалистов. Некоторые юристы опасаются, что это может привести к перегрузке системы правосудия и усилению социальной маргинализации несовершеннолетних. "Важно обеспечить баланс между наказанием и реабилитацией. Необходимо внедрять программы профилактики и поддержки для тех, кто оказался на пути к противоправной деятельности," — добавляет детский психолог Мария Иванова.

Правительственные эксперты уже начали обсуждать предложения Бастрыкина. Представители Министерства здравоохранения поддерживают идею повышения возраста для покупки алкоголя, однако рекомендуют дополнить её мерами информационной кампании по разъяснению вреда раннего употребления спиртных напитков. Что касается снижения возраста уголовной ответственности, то здесь требуется более глубокий анализ возможных рисков и последствий.

По данным Росстата, проблема нарко- и алкозависимости среди молодёжи остаётся одной из ключевых социальных задач, решение которой требует комплексного подхода. Эксперты отмечают, что помимо изменения законодательства важно развивать системы образования, профилактики и реабилитации.



