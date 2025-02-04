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По итогам 2024 года прибыль Raiffeisen Bank в России сократилась на треть
Чистая прибыль Raiffeisen Bank International от деятельности в России сократилась до 873 миллионов евро из-за роста операционных расходов и изменений в налоговом законодательстве, несмотря на увеличение чистого процентного дохода.

Финансовые результаты Raiffeisen Bank International (RBI) за прошлый год продемонстрировали значительное снижение прибыли от деятельности в России. Согласно опубликованной финансовой отчетности, чистая прибыль банка после налогообложения в РФ упала на 34,9% по сравнению с 2023 годом, составив 873 миллиона евро. Это стало одним из ключевых факторов общего падения консолидированной прибыли холдинга, которая снизилась вдвое — до 1,157 миллиарда евро.

Несмотря на существенное падение прибыли, показатели процентного дохода RBI в России продолжили демонстрировать положительную динамику. Чистый процентный доход вырос на 15,1% год к году, достигнув отметки в 1,623 миллиарда евро. Однако операционная прибыль банка в регионе сократилась на 7,8%, составив 2,471 миллиарда евро.

Эксперты связывают снижение общей прибыли с комплексом факторов, включая рост операционных расходов, изменения налогового законодательства и общее ухудшение экономической ситуации. "Российский рынок остаётся важным для нашей группы, однако текущие условия работы требуют дополнительных затрат и усилий для поддержания бизнеса," — заявил представитель RBI во время презентации финансовых результатов.

Консолидированные показатели холдинга также продемонстрировали смешанную динамику. Чистый процентный доход всей группы увеличился на 3,3%, достигнув 5,779 миллиарда евро. Однако прибыль на акцию снизилась более чем в два раза, составив 3,19 евро против 6,93 евро годом ранее.

Аналитики отмечают, что ситуация в России оказала заметное влияние на общие результаты группы. "Российское подразделение традиционно было одним из основных драйверов роста для RBI. Существенное падение прибыли в этом регионе не могло не отразиться на консолидированных показателях," — комментирует старший аналитик инвестиционной компании Михаил Соколов.

Одним из ключевых факторов давления на прибыль стал рост операционных расходов, связанных с выполнением международных санкционных требований и соблюдением стандартов KYC (знай своего клиента). Эти меры значительно увеличили административные издержки банка, что повлияло на его финансовую эффективность.

В то же время эксперты отмечают, что сохранение положительной динамики чистого процентного дохода в России свидетельствует о стабильности клиентской базы банка. "Несмотря на внешние вызовы, Raiffeisen Bank продолжает привлекать новых клиентов и развивать свои продукты. Это позволяет компенсировать часть потерь от снижения прибыли," — добавляет финансовый эксперт Екатерина Петрова.

По данным отчетности, операционные расходы RBI в России за прошлый год выросли на 12,5%, что превысило темпы роста операционной прибыли. Это стало одной из причин сокращения общей маржи подразделения. Банк был вынужден инвестировать значительные средства в модернизацию систем безопасности и усиление внутреннего контроля.

Несмотря на текущие трудности, руководство RBI подчеркивает свою приверженность российскому рынку. "Мы продолжаем видеть большой потенциал развития нашего бизнеса в России. Наша стратегия направлена на долгосрочное присутствие в регионе," — отметил главный исполнительный директор группы Гельмут Эггелер.

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы RBI будет фокусироваться на оптимизации операционных процессов и цифровой трансформации для повышения эффективности бизнеса. В частности, планируется расширение использования технологий искусственного интеллекта и автоматизации для снижения издержек и улучшения качества обслуживания клиентов.

Таким образом, несмотря на существенное снижение прибыли в России, Raiffeisen Bank продолжает оставаться одним из ключевых игроков на рынке финансовых услуг страны. Однако дальнейшее развитие бизнеса будет зависеть от способности банка адаптироваться к меняющимся условиям и находить новые возможности для роста в условиях повышенных рисков.

#финансы #экономика #бизнес #банки #финансоваяотчетность
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