Поставщики предупредили о росте цен на кофейные зерна из-за плохих урожаев в Бразилии и Вьетнаме. Удорожание затронет как потребителей, так и бизнес, связанный с продажей напитка.

Поставщики предупредили крупные розничные сети о предстоящем удорожании кофейных зерен на 20%, что вызвано рядом факторов, включая неблагоприятные погодные условия в основных странах-экспортерах, таких как Бразилия и Вьетнам.

Основными причинами роста цен являются плохие урожаи в ключевых странах-производителях кофе. В Бразилии, крупнейшем экспортере арабики — одного из самых востребованных сортов кофе, в последние месяцы наблюдается снижение урожайности. Это связано с необычно холодным летом и засухой, которые привели к значительным потерям для местных фермеров. В результате объемы поставок бразильского кофе на мировые рынки сократились, что сразу же сказалось на ценах.

Вторым важным фактором стало снижение урожая в Вьетнаме, второй по величине страны-производителя кофе в мире. Вьетнам специализируется на производстве робусты, которая составляет около 40% всего мирового производства кофе. Однако в этом году страна столкнулась с серьезными проблемами из-за чрезмерных осадков и наводнений, которые повредили плантации и затруднили сбор урожая. Это также привело к уменьшению предложения на мировом рынке и, соответственно, к увеличению стоимости продукта.

Следует отметить, что рост цен на кофе — это глобальная тенденция, которая затрагивает не только Россию, но и многие другие страны мира. В условиях дефицита предложения и высокого спроса цены на международных биржах продолжают расти. По данным Международной организации кофе (ICO), за последние несколько месяцев стоимость сырья поднялась более чем на 30%. Это создает дополнительное давление на российских поставщиков, которые вынуждены пересматривать свои контракты с ритейлерами и корректировать цены на внутреннем рынке.

Для российских потребителей это означает, что любимый напиток станет значительно дороже. Согласно прогнозам экспертов, цены на кофе в розничных сетях вырастут на 20% уже к концу весны.

Представители ритейла уже начали готовиться к новым условиям. Многие сети рассматривают возможность пересмотра ассортимента и акцентирования внимания на менее дорогих сортах или альтернативных напитках. Например, некоторые магазины могут увеличить долю растворимого кофе или предложить больше вариантов чая и других горячих напитков. Кроме того, ритейлеры активно ищут новые каналы поставок и стремятся заключить долгосрочные контракты с поставщиками, чтобы минимизировать риски дальнейшего роста цен.

Однако не все игроки рынка смогут так легко адаптироваться к новым условиям. Малый и средний бизнес, особенно те компании, которые специализируются на продаже элитных сортов кофе или предлагают услуги по приготовлению свежего кофе, могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. Для них увеличение стоимости сырья означает необходимость либо повышения цен для конечных потребителей, либо сокращения своей маржи, что может привести к снижению прибыльности и даже банкротству.