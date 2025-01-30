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Yamaha Серый
Минпромторг обновил условия программы льготного автокредитования и лизинга в 2025 году
Министерство промышленности и торговли России объявило об изменениях в условиях программ стимулирования спроса на автомобили, действующих с 2025 года.

Министерство промышленности и торговли России объявило о значительных изменениях в условиях программ стимулирования спроса на автомобили, которые будут действовать с 2025 года. Обновленные правила касаются как льготного автокредитования, так и лизинга, что существенно повлияет на доступность различных моделей для российских покупателей. Важным изменением стало исключение из списка автомобилей, попадающих под действие программы, модели Haval Jolion, который ранее был одним из популярных вариантов. Взамен в перечень вошел новый кроссовер «Москвич 3», производство которого было запущено в Москве.

Об этом стало известно из официального сообщения Минпромторга, опубликованного 29 января. Новые условия направлены на поддержку отечественного автопрома и развитие локализации производства автомобилей в России. Под программу попадают автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), стоимость которых не превышает 2 миллионов рублей. Кроме того, эти автомобили должны набирать не менее 2 тысяч баллов за локализацию производства. Это важный показатель, который учитывает степень участия местных предприятий в создании автомобиля — от сборки до поставки компонентов.

На сегодняшний день в список автомобилей, попадающих под программу, входят все модели Lada,  УАЗ и ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн). Среди новинок стоит отметить кроссовер «Москвич 3», который заменил собой Haval Jolion. Производство последнего, напомним, осуществлялось в Тульской области, однако теперь оно больше не соответствует требованиям программы.

Однако изменения касаются не только автомобилей с ДВС. В рамках программы льготного автокредитования заемщики могут приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведенные на территории РФ, со значительной скидкой. Размер скидки составляет 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тысяч рублей.

Среди моделей, попадающих под эту категорию, можно выделить несколько интересных предложений. К ним относятся модели Evolute, включая i-Pro, i-Jet, i-Joy, i-Van и i-Sky. Эти автомобили представляют собой результат совместной работы российских и зарубежных инженеров и демонстрируют высокий уровень технологического развития отечественного автопрома. Также в списке значатся Voyah Dream и Free — это электромобили премиум-класса, которые уже успели завоевать внимание любителей передовых технологий. Особое место занимает кроссовер «Москвич 3е» — электрическая версия нового «Москвича», которая должна стать настоящим хитом среди поклонников бренда. Наконец, в перечне значится модель «Амберавто А5», которая также представляет собой современное решение для тех, кто хочет перейти на экологически чистый транспорт.

Эксперты отмечают, что такие меры со стороны Минпромторга являются своевременными и необходимыми для поддержки российского автопрома в условиях глобальной экономической нестабильности и санкций. Локализация производства позволяет создавать новые рабочие места, развивать смежные отрасли и снижать зависимость от импорта.

#экономика #электромобили #автопром #минпромторг #автомобильный рынок #локализация производства #evolute #voyah #havaljolion #автолизинг #государственнаяподдержка #льготноекредитование #москвич3 #российскийавтопром
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