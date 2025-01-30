Российские каналы обратились в суды для взыскания штрафа с Google

Российские телеканалы направили Google требования на сумму 1,8 дуодециллиона рублей. Претензии связаны с отказом компании восстановить аккаунты российских медиа на платформе YouTube после их блокировки.

Согласно позиции истцов, блокировка аккаунтов на YouTube нанесла колоссальный ущерб их бизнесу, лишив возможности распространять контент и монетизировать аудиторию. Телеканалы утверждают, что потеря доступа к платформе привела к невозможности реализовывать рекламные кампании и получать доход от размещения видеоматериалов. По их оценкам, сумма убытков достигает астрономической величины — 1,8 дуодециллиона рублей. Для сравнения, совокупный мировой ВВП в 2022 году составил около 100 триллионов долларов, что несопоставимо с заявленной суммой.

Эксперты отмечают, что подобные требования носят скорее символический характер и демонстрируют крайнюю степень недовольства российских медиа действиями Google. «Такая сумма выбрана неслучайно — она призвана подчеркнуть масштаб проблемы и привлечь внимание мировой общественности к ситуации», — комментирует аналитик медиарынка Михаил Сидоров. Однако юридическая перспектива таких претензий остается крайне туманной, особенно учитывая сложность международного правового поля и территориальную специфику спора.

После введения санкций и ограничений многие российские медиа оказались отрезаны от глобальных цифровых платформ. Google объясняет свои действия необходимостью соблюдения санкционных режимов и международных норм. Однако российская сторона считает такие меры политически мотивированными и нарушающими принципы свободы информации.

Представители телеканалов также указывают на то, что блокировка аккаунтов лишила миллионы зрителей доступа к важной информации и новостям. «YouTube стал основной площадкой для распространения видеоконтента, и его недоступность ставит под угрозу информационную безопасность страны», — заявил представитель одного из крупнейших российских медиахолдингов. По его словам, это не только экономический вопрос, но и вопрос защиты национальных интересов.

Российские власти рассматривают возможность создания альтернативных платформ для распространения контента, которые могли бы заменить YouTube. Однако эксперты сомневаются, что такие проекты смогут быстро набрать популярность и конкурировать с глобальным лидером. «Даже если будет создан аналог YouTube, потребуется много времени и ресурсов, чтобы привлечь аудиторию и рекламодателей», — добавляет аналитик.