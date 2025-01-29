В Госдуме рассматривают инициативу, которая позволит россиянам сдавать экзамен на водительские права без прохождения обязательного обучения в автошколе. Для допуска к экзамену будущие водители должны будут пройти минимум 30 часов практической езды под руководством опытного инструктора.

В Государственной Думе рассматривается инициатива, которая может существенно изменить процесс получения водительских прав в России. По новой концепции, будущие водители смогут отказаться от обязательного обучения в автошколах и сразу приступить к сдаче экзамена на права. Однако для допуска к тестированию кандидаты должны будут выполнить одно важное условие: пройти минимум 30 часов практической езды под руководством опытного инструктора.

Депутат Госдумы Ткачёв, активно поддерживающий данную инициативу, подчеркнул, что такие изменения позволят значительно сократить расходы россиян на получение водительского удостоверения. "Сегодня обучение в автошколе стоит десятки тысяч рублей, а иногда и больше, особенно в крупных городах. При этом качество обучения зачастую оставляет желать лучшего. Предлагаемая мера даст людям возможность самостоятельно подготовиться или выбрать инструктора по доступной цене, сохранив при этом высокий уровень безопасности на дорогах", — заявил парламентарий.

По мнению экспертов, предложенная система может стать компромиссным решением между либерализацией требований к водителям и сохранением стандартов безопасности. Минимальные 30 часов практики, которые необходимо будет подтвердить документально, станут гарантией того, что будущий водитель хотя бы частично освоит базовые навыки управления автомобилем. Это также позволит избежать ситуаций, когда человек, не имея никакого опыта, пытается сдать экзамен на права.

Однако не все участники дорожного движения поддерживают такую идею. Противники законопроекта считают, что отмена обязательного обучения в автошколах может привести к увеличению числа аварий, особенно среди начинающих водителей. "Автошколы не только учат людей водить машину, но и дают им теоретические знания, которые крайне важны для понимания правил дорожного движения. Без этой базы многие водители просто не смогут адекватно оценивать ситуацию на дороге", — комментирует представитель одного из профильных объединений автомобилистов.

Тем не менее сторонники реформы напоминают, что аналогичные системы уже успешно работают в ряде стран мира. Например, в некоторых штатах США или европейских государствах будущие водители могут самостоятельно готовиться к экзамену, если они уверены в своих силах. В России же предлагается дополнительная гарантия в виде обязательных практических занятий, что делает систему более безопасной.

Если законопроект будет принят, он затронет миллионы россиян, желающих получить права. Для тех, кто предпочитает традиционный подход, автошколы останутся доступными. Однако нововведение предоставит альтернативу тем, кто уверен в своих способностях и хочет сэкономить время и деньги.

Пока инициатива находится на стадии обсуждения, однако её авторы надеются, что она найдёт поддержку как среди граждан, так и среди законодателей. "Мы стремимся сделать процесс получения прав более гибким и доступным, сохранив при этом безопасность на дорогах. Это наша главная цель", — заключил Ткачёв.