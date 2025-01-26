Ученые из Красноярского научного центра СО РАН и Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого создали миниатюрный проточный чип с ДНК-аптамерами для выявления опухолевых клеток в крови.

В начале 2025 года ученые из Красноярского научного центра СО РАН и Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого объявили о разработке миниатюрного проточного чипа с ДНК-аптамерами, предназначенного для выявления опухолевых клеток в крови. Это устройство обещает стать важным инструментом для ранней диагностики различных видов рака, что может значительно повысить шансы на успешное лечение и выживание пациентов.

Фото: Красноярский научный центр

Разработка была представлена в журнале Сибирского федерального университета и уже привлекла внимание международного научного сообщества. Устройство позволяет выявлять циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) — клетки опухоли, которые распространяются по организму через кровь и лимфу и могут давать начало новым метастазам.

Основной принцип работы нового чипа заключается в использовании ДНК-аптамеров — молекул, способных специфически связываться с определенными целевыми молекулами, в данном случае с опухолевыми клетками. Это позволяет быстро и точно обнаруживать ЦОК в крови пациента, что особенно важно для ранней диагностики рака и мониторинга его прогрессирования.

Представители ФИЦ КНЦ СО РАН сообщили, что новое устройство обладает рядом преимуществ по сравнению с существующими методами диагностики. Во-первых, оно значительно упрощает процесс выявления ЦОК, делая его более доступным и менее инвазивным для пациентов. Во-вторых, использование ДНК-аптамеров обеспечивает высокую специфичность и чувствительность анализа, что позволяет обнаруживать даже небольшие количества опухолевых клеток.

Быстрое и точное обнаружение рака является серьезным вызовом для современной медицины. Создание биосенсоров, представляет собой один из способов решения этой проблемы. Эти устройства позволяют не только выявлять рак на ранних стадиях, но и отслеживать эффективность лечения, что особенно важно для пациентов с высоким риском рецидива.

Ученые, участвовавшие в разработке чипа, выражают уверенность в его потенциале и планируют продолжать исследования для его дальнейшего усовершенствования. В ближайшее время они намерены провести клинические испытания устройства, чтобы подтвердить его эффективность и безопасность в условиях реальной клинической практики.