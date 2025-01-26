Компания МТС получила патент на инновационную ИТ-систему EnergyTool для анализа энергопотребления, которая помогает выявлять неисправные приборы учета и майнинговые фермы.

В начале 2025 года компания МТС объявила о получении патента на свою инновационную ИТ-систему для анализа энергопотребления под названием EnergyTool. Это решение, разработанное с использованием передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) и алгоритмов машинного обучения (ML), уже с 2021 года помогает выявлять потери и хищения на энергосетях.

EnergyTool представляет собой мощный инструмент, способный в реальном времени обнаруживать неисправные приборы учета и майнинговые фермы, что значительно повышает эффективность работы энергосетевых компаний. Основной задачей этой ИТ-системы является выявление абонентских приборов учета с заниженными показаниями, а также определение конкретных участков сети, на которых могут находиться майнинг-фермы.

Статистическая модель платформы EnergyTool анализирует данные о энергопотреблении абонентов и выделяет характерные признаки хищений. Используя алгоритмы машинного обучения, система способна обнаруживать аномалии и подозрительные показатели, что позволяет более эффективно управлять энергоресурсами и предотвращать убытки.

Одним из ключевых преимуществ EnergyTool является удобный интерфейс, который позволяет сотрудникам сетевых организаций легко планировать выезды бригад на проблемные участки. Подозрительные абоненты отображаются на карте, что облегчает процесс анализа и принятия решений. В результате, сотрудники сетевых организаций могут в три раза чаще выявлять инциденты на энергосетях, что значительно снижает потери и повышает надежность энергоснабжения.

Представители МТС отмечают, что система EnergyTool уже доказала свою эффективность и была высоко оценена как в России, так и за ее пределами. Компания продолжает работать над усовершенствованием платформы и планирует расширить ее функциональность в ближайшие годы.

В условиях роста потребления электроэнергии и увеличения количества майнинговых ферм, внедрение таких решений, как EnergyTool, становится критически важным. Они помогают не только выявлять и предотвращать хищения, но и оптимизировать работу энергосетей, обеспечивая более стабильное и надежное энергоснабжение для всех потребителей.