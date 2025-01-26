Американская компания Seagate Technology объявила о начале поставок своих новых жёстких дисков Exos M объёмом до 36 терабайт на базе технологии термомагнитной записи (HAMR).

В начале января 2025 года американская компания Seagate Technology объявила о начале поставок новых жёстких дисков объёмом до 36 терабайт, которые основаны на технологии термомагнитной записи HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Этот шаг открывает новые горизонты в сфере хранения данных и позволяет значительно увеличить объём хранилища без необходимости увеличения физических размеров устройств.

Новые жёсткие диски Seagate построены на базе платформы Mozaic 3+ и обеспечивают беспрецедентную плотность записи, что позволяет в три раза повысить ёмкость по сравнению с предыдущими поколениями устройств. Технология HAMR использует локальное нагревание для временного изменения магнитных свойств материала диска, что позволяет записывать данные с большей плотностью и точностью.

Помимо увеличенной ёмкости, новые жёсткие диски обладают и другими преимуществами. По словам представителей компании, стоимость хранения одного терабайта данных снизилась на 25%, а потребление энергии на один терабайт уменьшилось на 60%. Эти показатели делают новые диски не только более экономичными, но и более экологичными.

Одним из первых пользователей новых жёстких дисков Seagate стала компания Dell Technologies. Она планирует интегрировать эти устройства в свои высокоплотные системы хранения данных, что позволит значительно повысить эффективность и производительность их дата-центров. Представитель Dell отметил, что новые жёсткие диски идеально подходят для решений, требующих высокой плотности хранения и стабильной работы в условиях больших нагрузок.

Эксперты отмечают, что с запуском новых жёстких дисков на базе HAMR, Seagate укрепляет свои позиции на рынке и подтверждает статус одного из лидеров в области технологий хранения данных. Ожидается, что внедрение этой технологии откроет новые возможности для развития облачных сервисов, больших данных и других сфер, требующих больших объёмов хранения информации.