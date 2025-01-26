Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Американцы создали технологию производства «зелёного» аммиака из сточных вод
Ученые из США разработали способ получения «зелёного» аммиака, закачивая сточные воды под землю. Этот метод значительно снижает углеродный след и расходы на производство аммиака, открывая новые перспективы для экологически чистой химической промышленности.

В середине января 2025 года научное сообщество США совершило настоящий прорыв, представляя миру технологию производства «зелёного» аммиака. Это достижение может изменить правила игры в химической промышленности и существенно повлиять на мировую экологию. Исследователи из ведущих американских университетов и частных компаний разработали способ получения аммиака, просто закачивая сточную воду под землю.

Аммиак играет ключевую роль в производстве удобрений и других химических продуктов, однако его традиционное производство сопряжено с высоким энергопотреблением и значительными выбросами углекислого газа. Разработка нового метода получения «зелёного» аммиака предлагает решение этих проблем, поскольку позволяет значительно снизить углеродный след и затраты на производство.

Основой новой технологии является процесс закачивания сточных вод под землю, где происходит их контакт с природными каталитическими материалами, содержащимися в почве. В результате реакции образуется аммиак, который затем извлекается и используется для различных промышленных целей. Этот метод не требует использования высоких температур и давления, что делает его более экологически чистым и экономически выгодным по сравнению с традиционными способами.

Доктор Джонатан Уилсон, ведущий исследователь проекта, объясняет: «Мы стремились создать устойчивую и экологически чистую технологию производства аммиака, и наше решение оказалось на удивление эффективным. Использование сточных вод не только снижает нагрузку на окружающую среду, но и позволяет значительно сократить расходы на производство.»

Эксперты отмечают, что новая технология может стать революционным прорывом в области химической промышленности, открывая новые возможности для создания более устойчивых и экономически выгодных производственных процессов. Ожидается, что внедрение этой технологии позволит снизить себестоимость производства аммиака и уменьшить зависимость от ископаемых источников энергии.

На данный момент команда разработчиков проводит масштабные испытания и оценивает возможность коммерческого использования новой технологии. Первые результаты демонстрируют высокий потенциал и устойчивость процесса, что делает его привлекательным для инвесторов и промышленных компаний.

Помимо очевидных экономических и экологических преимуществ, данное достижение также подчеркивает важность междисциплинарного сотрудничества и инновационного подхода к решению глобальных проблем. Успех этого проекта был достигнут благодаря совместной работе химиков, экологов, инженеров и специалистов в области технологий.

Таким образом, американские ученые сделали важный шаг в направлении устойчивого развития и защиты окружающей среды. Производство «зелёного» аммиака, основанное на использовании сточных вод, открывает новые перспективы для химической промышленности и демонстрирует, что инновации и экологическая ответственность могут идти рука об руку.

Теперь остается лишь дождаться широкого распространения этой технологии, чтобы оценить её влияние на мировую экономику и экологию. В любом случае, данное открытие уже заняло свое место в истории науки как одно из самых значимых достижений последних лет, способных изменить будущее нашей планеты.

#технологии #наука #экология #америка #зеленыйаммиак #сточныеводы #устойчивоеразвитие #химическаяпромышленность
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведущие оборонные компании Европы подписали соглашение о разработке боевого танка «будущего»
4
В Саудовской Аравии официально началось строительство самого высокого небоскрёба в мире
+
Видеокарты RTX 5000 показывали температуру Hot Spot до 255 градусов и NVIDIA его отключила
7
Самый богатый человек Индии запускает крупнейший в мире центр обработки данных за $30 млрд
+
Вышла новая версия мода, который добавляет город Нуэво-Параисо в Red Dead Redemption 2 из RDR 1
1
Японский разработчик создал клон Playstation 1 под названием Superstation One для запуска ретро-игр
2
Пользователи сталкиваются с повреждениями видеокарт при использовании Q-Release на платах ASUS
3
Battlefield 6 в преддверии анонса проходит этап крупнейшего тестирования в истории серии — авторитетный инсайдер
+
Nvidia продемонстрировала бенчмарки Hogwarts Legacy и эффекты DLSS 4 с многокадровой генерацией
36
Концерн «Калашников» представит новый пулемет РПЛ-7 с калибром 7,62 мм на выставке IDEX-2025
1
Трамп объяснил, почему у РФ гиперзвуковое оружие есть, а у США — нет
18
Джон Кармак написал движок самого первого Doom в течение 28-часового кодинг-марафона
1
ASUS GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL за $2800 оказалась холоднее и быстрее GeForce RTX 5090 FE
8
Цены на RTX 5090 у перекупщиков на зарубежных торговых площадках доходят до $7000
6
В России запатентовали систему для поиска нелегальных майнинговых ферм
+
Владелец Cybertruck сэкономил $3000, самостоятельно отремонтировав электрический пикап
1
МК: кассы самообслуживания облегчают жизнь нечестным гражданам
6
AMD выпустила графический драйвер Adrenalin 25.1.1 без статуса WHQL с поддержкой двух новых игр
+
Словения заплатила штраф в 4 миллиона евро за отказ от покупки немецких бронетранспортёров Boxer
+
Игровой ПК MSI с RTX 5080, Core Ultra 9 285K и встроенным 13-дюймовым экраном продаётся за $4140
5

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
20
"Анора" - странный претендент на премию Оскар (субъективное мнение)
9
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
170
Британия направит в Балтийское море сверхмалошумные подводные дроны для поиска подлодок РФ
12
Краткий обзор кулера PCCooler RT500 Digital ARGB BK
+
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
24
Выбираем серверные RAID-массивы: какие технологии обеспечивают лучшую эффективность
11
Игра DOOM: The Dark Ages - первый крупный проект, созданный в застенках Xbox
6
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
6
Система управления энергосетями Европы оказалась уязвима перед хакерскими атаками
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Еременко
14:20
Друзья, сейчас Вы наверное в очередной раз выльете ушат помоев на нашего форумчанина Bublik1, который не щадя живота своего забавляет нас статьями. Но Вы не учитываете того, какие у него друзья и знак...
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Александр Ломакин
14:19
Ты взрослеть планируешь?
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Майкопское Честное
14:17
Бублик опять трясёт амудёй. Воистину, амдшник хуже тридвараса.
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Александр Ломакин
14:15
Очередная халтура. Zero подобное выставил пару дней назад или это ваш второй ник? С этой матерью 5500 вполне...Вариант на 8400F за 73к (да, пока один модуль памяти, но лучше чем 8-ками забить все слот...
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Олег Кальсин
14:15
"Почему я ..." и пошел водопад. Вода, вода, вода... Я устал читать, но так и не узнал почему.
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Юрец Сизый
14:12
Ам5 перспективнее, в ближайшие минимум 5 лет, поменять только видеокарту и в тренде будешь. И в конечном итоге выйдет по деньгам меньше
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Январь)
Сергей Анатолич
14:09
А как же право народа на самоопределение. На сколько изместно большинство гренладцев поддерживают независимость от дании. А там может поддержут и союз с сша, когда жрать нечего станет. Или это право д...
Том Хойем: США не может купить Гренландию – она не первая в очереди
AntonHT
14:09
когда сделают 6 или 8 бит ячейки, и 4 бита будет казаться сказкой))))))))
Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
Сергей Гончар
14:09
Для того чтобы самому собрать ПК надо обладать некоторыми знаниями о комплектующих ПК для того чтобы получить высокую производительность от комплектующих и в целом от ПК, и поэтому мало посмотреть рол...
Апгрейд или покупка нового игрового ПК - стоит ли самостоятельно собирать компьютер в 2025 году
rusbear
14:07
нет, можешь нажать на кнопку пропустить через несколько секунд
GeForce RTX 5080 оказалась всего на 7% быстрее Radeon RX 7900 XTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем