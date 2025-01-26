На выставке автомобильных технологий Audi представила концепт двухмоторного электрического внедорожника на базе модели Q6 E-tron, созданного для преодоления снежных преград. Автомобиль получил увеличенные дорожный просвет и ширину, а также оснащён передовыми системами безопасности и комфорта.

На выставке автомобильных технологий в январе 2025 года компания Audi представила свой новейший концепт — двухмоторный электрический внедорожник на базе серийной модели Q6 E-tron. Этот автомобиль создан, чтобы покорять снежные преграды и обеспечивать максимальную проходимость в самых сложных погодных условиях.

Источник изображений: audi-mediacenter.com





Новый внедорожник отличается увеличенными дорожным просветом и шириной. Автопроизводитель поднял серийный вариант Q6 E-tron на 160 мм и расширил его на 250 мм, чтобы обеспечить стабильность и маневренность на скользких и заснеженных дорогах. Эти изменения позволяют новому внедорожнику справляться с самыми суровыми условиями, что делает его идеальным вариантом для зимней эксплуатации.

Два мощных электрических мотора, установленных на передней и задней осях, обеспечивают высокую тягу и мгновенную реакцию на нажатие педали акселератора. Система полного привода позволяет распределять мощность между колесами в зависимости от дорожных условий, что гарантирует уверенность и безопасность в любом снегопаде. Кроме того, внедорожник оснащен последними новинками в области систем безопасности и комфорта, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений и интеллектуальную систему управления режимами движения.

В дизайне нового внедорожника сохраняются фирменные черты Audi: элегантные линии, агрессивный и мощный внешний вид, а также комфортный и продуманный интерьер. Благодаря увеличенному пространству внутри салона, пассажиры могут наслаждаться комфортом и удобством даже в длительных поездках. Электрические сиденья с функцией подогрева и вентиляции, премиальная аудиосистема и современные мультимедийные решения делают этот автомобиль оазисом комфорта на колесах.

Специалисты компании Audi подчеркивают, что новый концепт Q6 E-tron разработан с учетом требований экологической устойчивости. Высокая эффективность электрических двигателей и использование возобновляемых материалов в производстве делает этот автомобиль экологически безопасным и соответствующим современным стандартам охраны окружающей среды.

На выставке концепт вызвал большой интерес у участников и экспертов автомобильной отрасли. Многочисленные посетители отметили не только технические характеристики и инновационные решения, но и эстетику и продуманность дизайна. Audi вновь демонстрирует свою приверженность передовым технологиям и стремление к созданию автомобилей будущего.