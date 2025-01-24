Медведев назвал главной задачей 2025 года сохранение набранных темпов

В 2024 году на службу в Вооруженные силы Российской Федерации контракт заключили около 450 тысяч граждан. Эти данные были озвучены 24 января 2025 года заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым на заседании профильной межведомственной комиссии.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

По словам Медведева, такой высокий уровень заинтересованности граждан в службе в армии свидетельствует о патриотическом настрое населения и готовности защищать свою страну. Он отметил, что государство продолжит оказывать поддержку военнослужащим, обеспечивая их всем необходимым для выполнения задач.

Также было подчеркнуто, что на данный момент идет работа по улучшению условий службы и повышению социальной защиты военнослужащих и их семей. Власти уверены, что данные меры способствуют не только росту числа контрактников, но и укреплению обороноспособности страны в общем.

Кроме того, Медведев отметил, что привлечение граждан на контрактной основе и среди добровольцев является важным шагом в обеспечении устойчивости российской армии. Власти ведут активную работу по информированию населения о преимуществах службы, включая финансовые стимулы и социальные гарантии.

Одной из ключевых задач на ближайшие годы является модернизация военной инфраструктуры и вооружения, что, по мнению экспертов, также станет стимулом для новых рекрутов. Важно, чтобы молодые люди видели, что служба в армии это не только долг, но и возможность для карьерного роста и профессионального развития.