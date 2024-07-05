Компания Samsung анонсировала новый корпоративный SSD накопитель BM1743 с впечатляющей емкостью 61,44 ТБ. Устройство использует 7-е поколение QLC V-NAND, интерфейс PCIe 4.0 и обеспечивает высокую производительность для использования в дата-центрах и облачных сервисах.

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области производства передовых полупроводниковых решений, анонсировала выпуск твердотельного накопителя BM1743 корпоративного уровня. Новинка, обладающая емкостью 61,44 Тбайт, создана на базе передовой технологии v7 QLC V-NAND и призвана составить конкуренцию аналогичному по объему накопителю Solidigm D5-P5336, представленному годом ранее.

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BM1743 – это новейшее поколение SSD-накопителей Samsung, предназначенных для работы с большими данными. Он приходит на смену модели BM1733a, построенной на технологии v5 QLC V-NAND. Оба устройства выполнены в форм-факторе SFF U.2, что обеспечивает их совместимость с широким спектром серверного оборудования.

Ключевой особенностью BM1743 является использование высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0, который обеспечивает двукратное увеличение производительности по сравнению с предшественником. Максимальная скорость последовательного чтения достигает 7200 Мбайт/с, а скорость последовательной записи – 2000 Мбайт/с. При работе с блоками данных размером 4 Кбайт накопитель демонстрирует впечатляющие показатели IOPS: до 1,6 млн операций в секунду при произвольном чтении и до 110 тыс. операций в секунду при произвольной записи.

Высокая плотность записи данных достигается благодаря использованию 176-слойных флеш-чипов NAND. BM1743 рассчитан на интенсивную эксплуатацию в режиме 24/7 и обладает ресурсом в 0,26 полных перезаписей в сутки (DWPD) на протяжении всего срока службы.

Samsung также анонсировала скорый выпуск модификации BM1743 в форм-факторе E3.S с поддержкой еще более быстрого интерфейса PCIe 5.0. Кроме того, в планах компании – выпуск версии накопителя с удвоенной емкостью – 122,88 Тбайт.