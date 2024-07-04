Государственная Дума Российской Федерации единогласно приняла законопроект о повышении размера военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Данное решение позволит компенсировать рост цен и сохранить уровень жизни более 2,6 миллионов российских военных пенсионеров.

Государственная Дума Российской Федерации сегодня единогласно приняла законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий на 5,1%. Данное решение было принято во втором и третьем чтениях в ходе пленарного заседания.

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Согласно новому закону, повышение пенсий для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним лиц вступит в силу с 1 октября 2024 года. Таким образом, более 2,6 миллионов российских военных пенсионеров получат прибавку к своим ежемесячным выплатам.

Данное решение было принято с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны. Как отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, повышение военных пенсий на 5,1% позволит компенсировать рост цен и сохранить уровень жизни военных пенсионеров.

"Принятие данного законопроекта - важный шаг в поддержке наших военнослужащих, которые посвятили себя защите Родины. Мы должны обеспечить достойный уровень жизни для тех, кто стоял на страже безопасности страны", - заявил Картаполов.

Стоит отметить, что индексация военных пенсий происходит ежегодно, однако в этом году она была скорректирована с учетом изменений в прогнозе социально-экономического развития. Ранее предполагалось, что пенсии будут проиндексированы на 4%, но в итоге было принято решение повысить их на 5,1%.

Повышение военных пенсий на 5,1% затронет не только военнослужащих, но и сотрудников правоохранительных органов, органов безопасности, таможенных органов, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также приравненных к ним лиц. Таким образом, дополнительную поддержку получат более 2,6 миллионов российских граждан.

Эксперты отмечают, что данное решение Госдумы является важным шагом в обеспечении социальной защищенности военнослужащих и сотрудников силовых структур. Повышение пенсий позволит сохранить покупательную способность и уровень жизни этой категории граждан, которые вносят значительный вклад в обеспечение безопасности и обороноспособности страны.

Принятие закона о повышении военных пенсий на 5,1% свидетельствует о приоритетном внимании государства к социальным гарантиям для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Данное решение является важным элементом комплексной политики по поддержке российской армии и правоохранительных органов.