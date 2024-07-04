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Датчики INPHOMIR повысят точность спутниковой навигации и дальность БПЛА
Финансируемый ЕС консорциум INPHOMIR разрабатывает инновационные оптический гироскоп и лидар для улучшения возможностей космических миссий и беспилотной авиации. Проект стоимостью €5 млн направлен на повышение точности позиционирования и увеличение автономности полетов.

Системы спутниковой навигации могут работать со сбоями в условиях плохой видимости, при тумане и пыли. Даже небольшие ошибки в измерениях могут вызвать значительные аномалии в позиционировании и расчёте траектории, а также обернуться миллионными издержками.

Новые датчики INPHOMIR повысят точность спутниковой навигации и дальность полета БПЛА.

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Финансируемый властями Евросоюза консорциум INPHOMIR объявил о разработке инновационных датчиков, которые значительно улучшат возможности спутниковой навигации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Проект оценивается в €5 млн и финансируется в рамках программы Horizon Europe.

Основная цель INPHOMIR - создание двух новых датчиков с ультранизким энергопотреблением: оптического гироскопа и лидара. Эти устройства позволят повысить эффективность и доступность космических миссий, а также увеличить дальность и автономность полетов БПЛА.

Существующие системы спутниковой навигации, такие как GPS и ГЛОНАСС, могут работать с ошибками в условиях плохой видимости, тумана или пыли. Даже небольшие неточности в измерениях могут привести к значительным отклонениям в позиционировании и расчете траектории, что чревато серьезными финансовыми потерями.

Новые датчики INPHOMIR должны решить эту проблему. Оптический гироскоп обеспечит более точное измерение угловых скоростей, а лидар - высокоточное определение расстояния до объектов. Эти данные будут интегрироваться с сигналами спутниковой навигации, повышая общую точность определения местоположения.

Для БПЛА такое решение критически важно. Сегодня они все чаще используются в различных гражданских и коммерческих приложениях, от картографии и мониторинга до доставки грузов. Увеличение дальности и автономности полетов позволит значительно расширить сферу их применения.

"Наши новые датчики станут важным шагом вперед в развитии спутниковой навигации и беспилотной авиации в Европе, - говорит руководитель проекта INPHOMIR. - Повышение точности и надежности этих систем откроет новые возможности для космических миссий, логистики, картографии и многих других областей."

Разработка датчиков INPHOMIR ведется в рамках программы Horizon Europe - флагманской инициативы ЕС по финансированию исследований и инноваций. Проект объединяет ведущие европейские компании и научные организации в области аэрокосмических технологий.

Первые прототипы новых датчиков планируется представить уже в 2025 году. После испытаний и сертификации они будут доступны для интеграции в спутниковые системы и беспилотные летательные аппараты.

#бпла #лидар #спутниковая навигация #дальность полета #horizon europe #inphomir #оптический гироскоп #точность позиционирования
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