Amflow PL весит всего 19,2 кг, оснащен ультралегкой карбоновой рамой, мощным двигателем Avinox и аккумулятором емкостью до 800 Вт·ч. Велосипед создан для горного катания и обещает стать одним из самых технологичных и производительных в своем классе.

DJI представила электрический велосипед Amflow PL для горного катания. Новинка оснащена ультралегкой карбоновой рамой весом всего 2,27 кг и мощной силовой установкой DJI Avinox.





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Электродвигатель Avinox весит 2,52 кг и обеспечивает пиковую мощность 850 Вт с максимальным крутящим моментом 120 Н·м. Он работает практически бесшумно благодаря специальному шумопоглощающему материалу в редукторе. Велосипед комплектуется аккумулятором емкостью 600 или 800 Вт·ч, вес которого составляет 2,87 и 3,74 кг соответственно. Зарядка от 0 до 75% занимает всего 1,5 часа при использовании зарядного устройства на 508 Вт с технологией GaN.

Amflow PL весит всего 19,2 кг в сборе, что делает его одним из самых легких электровелосипедов для бездорожья. Геометрия рамы обеспечивает отличную управляемость и устойчивость на любой местности. Велосипед совместим с колесами 29 и 27,5 дюймов, а подвеска спереди и сзади позволяет комфортно проходить сложные участки.

Интеллектуальная система управления Avinox включает цветной OLED-дисплей, беспроводные контроллеры, мобильное приложение и множество датчиков. Она позволяет настраивать режимы помощи, отображать ездовые данные, получать уведомления о состоянии велосипеда и даже автоматически разблокировать его при приближении владельца.

Amflow PL стал первым продуктом новой марки электровелосипедов Amflow, созданной DJI. Компания, известная своими дронами и стабилизаторами, решила применить накопленный опыт в сфере электрических велосипедов. Вероятно, Amflow PL станет лишь началом большого пути DJI в этом направлении.

Новинка будет представлена на выставке Eurobike 2024, где можно будет оценить ее характеристики и возможности вживую. Amflow PL обещает стать одним из самых технологичных и производительных электровелосипедов для горного катания на рынке. Ожидается, что электровелосипед Amflow PL поступит в продажу в четвертом квартале 2024 года. В DJI говорят, что цена составит где-то от €7000 до €12 000 (от $7500 до $12 850), что ставит его в прямую конкуренцию электрическим спортивным велосипедам премиум-класса, таким как серия Specialized Turbo. DJI заявляет, что Amflow PL будет доступен «среди прочих» у официальных дилеров в Германии, Великобритании и Австралии.