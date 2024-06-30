Южнокорейский конгломерат SK Group объявил о планах вложить 103 трлн вон (около $74,8 млрд) в производство чипов памяти HBM, оптимизированных для использования с ИИ-ускорителями. Компании группы также инвестируют в развитие центров обработки данных для наращивания возможностей в области искусственного интеллекта.

SK Hynix, дочерняя компания южнокорейского конгломерата SK Group, объявила о планах инвестировать 103 триллиона вон (около 74,8 миллиарда долларов) в производство чипов до 2028 года. Это свидетельствует о том, что группа SK считает этот сектор ключевым для обеспечения своего будущего роста.

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Решение о масштабных инвестициях было принято по итогам ежегодной стратегической встречи топ-менеджеров SK Group, которая проходила в течение двух дней под руководством председателя совета директоров Чей Тэ Вона. Около 80% от общей суммы инвестиций, или 82 триллиона вон, будет направлено на производство высокопроизводительной памяти HBM, которая оптимизирована для использования с ИИ-ускорителями Nvidia.

Помимо этого, телекоммуникационная компания SK Telecom и интернет-провайдер SK Broadband, входящие в состав SK Group, планируют инвестировать 3,4 триллиона вон (около 2,5 миллиарда долларов) в развитие своих центров обработки данных в рамках стратегии по наращиванию возможностей в области ИИ.

Таким образом, масштабные инвестиции SK Group в производство чипов и развитие ИИ-направления свидетельствуют о стремлении южнокорейского конгломерата упрочить свои позиции в глобальной технологической гонке. Эти планы также отражают общую тенденцию в Южной Корее по наращиванию инвестиций в стратегически важные для страны сектора, такие как полупроводниковая промышленность.