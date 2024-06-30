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Ученые вылечили смертельные заболевания мозга у мышей
Учёные разработали новую генетическую технологию CHARM, которая успешно уменьшила активность вредных белков на 80% у лабораторных мышей, открывая перспективы для лечения болезни Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.

В последние годы наука о мозге достигла значительных успехов в изучении и лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона и различные формы деменции. Недавно группа ученых из международного нейробиологического института объявила о разработке новой технологии под названием CHARM, которая показала обнадеживающие результаты в лечении смертельных заболеваний мозга у лабораторных мышей.

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Технология CHARM, что означает "Cellular Harmonized Regulative Mechanism" (Механизм гармонизированной регуляции клеток), представляет собой революционный метод, который позволяет точно редактировать активность генов в мозге. Используя специально разработанный вирус, технология доставляется прямо в клетки мозга, где она целенаправленно блокирует синтез определенных белков, известных своей ролью в разрушении нейронов.

Согласно результатам исследования, опубликованным в ведущем научном журнале, CHARM снизила активность этих "плохих" белков на 80%, что значительно превышает предыдущие достижения в данной области. Эффект от подавления этих белков оказался настолько мощным, что ученые надеются на возможность его использования для лечения человеческих пациентов в ближайшем будущем.

Одним из наиболее примечательных аспектов CHARM является его способность самовыключаться после выполнения задачи, что значительно снижает риск возможных побочных эффектов. Это свойство делает технологию не только эффективной, но и безопасной для долгосрочного применения, что крайне важно в лечении хронических заболеваний.

В настоящее время ученые готовятся к следующему этапу исследований, который включает тестирование CHARM на нейронах человеческого мозга. Эти испытания являются критически важными для подтверждения безопасности и эффективности технологии перед началом клинических испытаний.

Если всё пойдет по плану, и результаты на человеческих нейронах окажутся столь же обнадеживающими, как и испытания на мышах, может начаться новая эра в лечении нейродегенеративных заболеваний.

#наука #инновации #технология #медицина #исследования #здоровье #болезнь альцгеймера #болезнь паркинсона #генетика #нейробиология
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