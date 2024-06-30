Облачный гигант Alibaba Cloud закроет свои дата-центры в Австралии и Индии до конца 2024 года, перенаправляя ресурсы на развитие в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

Глобальный облачный провайдер Alibaba Cloud объявил о закрытии своих дата-центров в Австралии и Индии до конца 2024 года. Это решение, связано с изменением стратегии развития инфраструктуры компании, которая намерена сфокусироваться на других регионах.

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Дата-центр в Мумбаи прекратит свою работу уже в июле, а площадка в Сиднее закроется 30 сентября. Alibaba Cloud настоятельно рекомендует своим клиентам в этих регионах как можно скорее перенести свои данные и приложения на другие площадки, например, в Сингапур.

Открытие австралийского региона состоялось в 2016 году. На данный момент он состоит из двух зон доступности и предоставляет полный спектр облачных сервисов. Индийский регион, также с двумя зонами доступности, был запущен в 2018 году. Закрытие этих площадок знаменует собой существенное изменение в стратегии развития Alibaba Cloud.

Вместо Австралии и Индии компания намерена сконцентрировать свои усилия на развивающихся рынках Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В мае Alibaba Cloud объявила о планах по созданию нового облачного региона в Мексике, который должен стать ключевым хабом для обслуживания клиентов в Центральной и Южной Америке.

Кроме того, в течение ближайших трёх лет компания намерена расширить свое присутствие в Юго-Восточной Азии, построив новые дата-центры в Малайзии, на Филиппинах, в Таиланде и Южной Корее.