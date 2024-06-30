Финская телекоммуникационная корпорация Nokia продолжает активную перестройку своего бизнеса, фокусируясь на оптических сетевых решениях. Спустя всего несколько дней после продажи дочерней компании Alcatel Submarine Networks (ASN), Nokia объявила о планах по приобретению американской компании Infinera, специализирующейся на оптических сетевых технологиях, за $2,3 млрд.
реклама
Сделка, знаменует собой стратегический шаг Nokia по укреплению своих позиций на рынке оптических сетей, который переживает бурный рост на фоне стремительного развития облачных технологий, потокового вещания и 5G.
Аналитики сходятся во мнении, что сделка выглядит логичной, учитывая недавнее решение Nokia продать ASN, занимающуюся прокладкой и обслуживанием подводных интернет-кабелей. Отказ от непрофильного актива и одновременная покупка Infinera свидетельствуют о стремлении Nokia сконцентрироваться на развитии фиксированных сетей, IP-решений и, что особенно важно, оптических технологий.
Согласно условиям соглашения, Nokia приобретет все акции Infinera по цене $6,65 за штуку, что на 28% превышает их стоимость на момент закрытия торгов в минувшую среду. Около 70% суммы сделки будет выплачено денежными средствами, а оставшиеся 30% акционеры Infinera смогут получить в виде американских депозитарных акций Nokia. Финская компания также возьмет на себя долг Infinera в размере $760 млн, представленный конвертируемыми облигациями.
Важно отметить, что сделка уже получила предварительное одобрение со стороны Oaktree Optical Holdings, L.P., владеющей 11% акций Infinera. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.
Покупка Infinera – это уже не первая крупная сделка Nokia за последнее время. В прошлом году финская компания приобрела компанию Elenion Technologies, специализирующуюся на кремниевой фотонике. Все эти действия говорят о том, что Nokia настроена решительно и готова инвестировать значительные средства в развитие своего оптического бизнеса, чтобы занять лидирующие позиции на рынке будущего.