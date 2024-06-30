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Nokia приобретает Infinera за $2,3 млрд
После продажи ASN компания приобретает Infinera, чтобы укрепить свои позиции на рынке оптических решений.

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia продолжает активную перестройку своего бизнеса, фокусируясь на оптических сетевых решениях. Спустя всего несколько дней после продажи дочерней компании Alcatel Submarine Networks (ASN), Nokia объявила о планах по приобретению американской компании Infinera, специализирующейся на оптических сетевых технологиях, за $2,3 млрд.

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Сделка, знаменует собой стратегический шаг Nokia по укреплению своих позиций на рынке оптических сетей, который переживает бурный рост на фоне стремительного развития облачных технологий, потокового вещания и 5G. 

Аналитики сходятся во мнении, что сделка выглядит логичной, учитывая недавнее решение Nokia продать ASN, занимающуюся прокладкой и обслуживанием подводных интернет-кабелей. Отказ от непрофильного актива и одновременная покупка Infinera свидетельствуют о стремлении Nokia сконцентрироваться на развитии фиксированных сетей, IP-решений и, что особенно важно, оптических технологий.

Согласно условиям соглашения, Nokia приобретет все акции Infinera по цене $6,65 за штуку, что на 28% превышает их стоимость на момент закрытия торгов в минувшую среду. Около 70% суммы сделки будет выплачено денежными средствами, а оставшиеся 30% акционеры Infinera смогут получить в виде американских депозитарных акций Nokia. Финская компания также возьмет на себя долг Infinera в размере $760 млн, представленный конвертируемыми облигациями. 

Важно отметить, что сделка уже получила предварительное одобрение со стороны Oaktree Optical Holdings, L.P., владеющей 11% акций Infinera. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2024 года после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Покупка Infinera – это уже не первая крупная сделка Nokia за последнее время. В прошлом году финская компания приобрела компанию Elenion Technologies, специализирующуюся на кремниевой фотонике. Все эти действия говорят о том, что Nokia настроена решительно и готова инвестировать значительные средства в развитие своего оптического бизнеса, чтобы занять лидирующие позиции на рынке будущего.

#технологии #nokia #инвестиции #рынок #бизнес #5g #телекоммуникации #облачные технологии #слияние #поглощение #alcatel submarine networks #asn #infinera #оптические сети
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