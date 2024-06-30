Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
SK hynix представляет новый NVMe-накопитель PCB01
Компания SK hynix анонсировала запуск NVMe-накопителя PCB01, соответствующего стандарту PCIe 5.0, предназначенного для интенсивных работ с ИИ и большими языковыми моделями.

В мире высоких технологий, где скорость и эффективность обработки данных играют ключевую роль, компания SK hynix сделала очередной рывок, представив новый NVMe-накопитель PCB01, работающий в стандарте PCIe 5.0. Этот продукт обещает установить новые стандарты в области высокоскоростной обработки данных, особенно в сферах, где требуется интенсивная работа с большими объемами информации, таких как искусственный интеллект (ИИ) и большие языковые модели (LLM).

реклама

По словам производителя, новый накопитель PCB01 обладает впечатляющей скоростью последовательного чтения и записи — до 14 и 12 Гбайт/с соответственно, что приближает его к характеристикам потребительской модели Platinum P51. Однако новинка может похвастаться оптимизацией под задачи, связанные с ИИ и обработкой больших данных, что делает ее особенно привлекательной для корпоративных клиентов и научных учреждений.

Важной особенностью PCB01 является применение кеш-памяти SLC, которая существенно повышает производительность устройства при интенсивных пакетных рабочих нагрузках. Это позволяет ускорить обработку данных и сократить время выполнения сложных операций, что несомненно окажет положительное влияние на продуктивность в целом.

Производитель подчеркивает, что новый накопитель на 30% энергоэффективнее предшествующих моделей, что в совокупности с удвоенным показателем пропускной способности открывает новые горизонты в энергосбережении и экологичности данных решений. Это особенно актуально в эпоху глобального интереса к вопросам устойчивого развития и необходимости минимизации углеродного следа.

Использование новейшего стандарта PCIe 5.0 в накопителе PCB01 гарантирует высокую совместимость с современными материнскими платами и процессорами, что позволит пользователям легко интегрировать устройство в существующие системы. С такими характеристиками, накопитель SK hynix обещает стать одним из лидеров на рынке хранения данных, предлагая беспрецедентную скорость и эффективность для самых требовательных приложений.

В то время как рынок SSD продолжает расти и развиваться, появление таких инновационных продуктов, как PCB01, подчеркивает стремление SK hynix к удовлетворению потребностей будущего и подтверждает ее репутацию как одного из лидеров в области производства памяти и хранения данных. Компания продолжает демонстрировать свою приверженность к созданию продуктов, которые не только соответствуют текущим требованиям рынка, но и предвосхищают потребности завтрашнего дня.

#искусственный интеллект #ssd #sk hynix #nvme #pcie 5.0 #энергоэффективность #большие языковые модели #высокоскоростная обработка данных #кеш-память slc
+
Написать комментарий (0)
ИИ способен предсказать развитие болезни Альцгеймера по речевым особенностям
Революционные смарт-очки Solos с камерой и ИИ на базе GPT-4 появятся уже в этом году
Инвесторы продолжают вкладываться в развитие дата-центров для искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вместо RQ-4B Global Hawk у берегов Крыма обнаружили британский стратегический самолет RC-135
20
Французский генерал: маленькие дроны скоро потеряют свое преимущество в бою
2
Сравнение на видео показывает незначительное превосходство UE5 над UE4
3
В сети появились первые видеозаписи уничтожения американского комплекса M270 MLRS
2
Компания Илона Маска вероятно будет вызволять застрявших на МКС астронавтов NASA
2
НАСА поручило компании SpaceX заняться ликвидацией Международной космической станции
1
Индия и Китай изучают возможности российского ЗРК С-500 "Прометей"
+
Новая китайская супер-сим-карта оснащается встроенным процессором и увеличенным объёмом памяти
3
Норвежские инженеры создали дрон, способный сжиматься для прохождения узких пространств
+
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
3
На российском заводе "Автотор" научились переделывать обычные машины в электрокары
2
На российском рынке вышел обновлённый Geely Atlas: цена снижена, а ещё никакого Cool в названии
+
Пентагон продолжит запускать разведывательные дроны над Чёрным морем вопреки предупреждениям России
9
В Cyberpunk 2 исправят урбанистические ошибки, которые не пофиксили с самого релиза
7
Японские власти осознают, что дальнейшая эскалация санкций против Китая навредит стране
1
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
+
Windows 10 будет обновляться до 2030 года, но для этого придется оформить платную подписку на 0Patch
4
Российский военный эксперт рассказал, что ВСУ имитируют контратаки на Харьковском направлении
+
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
8
Toyota пытается построить в Китае полностью принадлежащее компании предприятие для выпуска моделей Lexus
+

Популярные статьи

Как автовладельцы сами портят аккумуляторы на своих автомобилях, не подозревая об этом
11
Core 2 Quad Q6600 + GeForce RTX 4090 – почему нельзя слишком долго тянуть с апгрейдом
31
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 1
262
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
143
12 функций, которые хотелось бы видеть в Windows 12
6
О начавшейся дедолларизации мировой экономики заявила Дайан Сэйр, кандидат в сенаторы от Нью-Йорка
1
Обзор и тестирование кулеров Tesla Shadow SE-224 и 903
3
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
8
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о роли США в организации попытки военного госпереворота в Боливии
8
Когда конкуренты становятся партнерами - Xbox и Amazon в мире облачных игр
3

Сейчас обсуждают

Укротитель Укропов
01:59
Белоруссия как буферное княжество неплохо отрабатывает свою роль.
Беларусь в эпоху санкций - как Лукашенко переиграл соседей в 2024 году
Sunnatillaev Ugli
01:55
Вы хотите купить почку или продать свою почку? Вы ищете возможность продать свою почку за деньги из-за финансового кризиса и не знаете, что делать, тогда свяжитесь с нами сегодня, и мы предложим вам х...
TCL начала продажи смартфонов серии 50
Nvidia&Intel Hater
01:45
А это сглаживание Xess -тебе на твоем огрызке без длсс у которого качество поебище в этой игре и не снилось.Вот реальные 41 кадр.и это на средние стоит единственное Обьемные эффекты.Играть в этот по с...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
Алекс Амг
01:35
Да, уж, с нуля начинать и хвастаться что в два раза, этого маловато.
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
Nvidia&Intel Hater
01:33
А вот ублюдок уже Xess ультра качество.и никакой шняги нет как с длсс.Так что как мы все видим качество dlss просто шакальное.И да тут 48 кадров без всяких фреймгенов так как нет для амд в этой игре е...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 2
nonses84
01:11
А чё именно гугл, вон огрызок и окна тоже не чего ни кому не платят толком.
Google столкнулась с налоговым иском в Италии на €1 млрд
glavhyilo
00:55
20800 санкций ввели пиндосы,я бы конечно с ними ознакомился,но я читать столько не умею.
Кандидат в президенты США: западные санкции лишь укрепили экономику РФ
Павел Дергунов
00:49
Логично, геймпад намного удобней. Главное, чтобы разработчики сделали поддержку полноценную.
Valve: геймеры массово переходят с клавиатур на геймпады
Dark_Cloud
00:47
Низкое качество китайских товаров - это таки стереотип. Сколько заказчик заплатил - такое качество и получил. Вопросы по качеству надо задавать не китайцам, а заказчикам, требующим семь шапок с одной ...
Российское машиностроение за три года увеличило производство почти вдвое
Дмитрий Тарасов
00:46
Нормальный процессор.
В Galaxy S25 будет использоваться неназванный чипсет MediaTek, SoC от Qualcomm слишком дорогие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем