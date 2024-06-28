Новинки поддерживают стандарт PCIe 4.0 и предлагают скорости чтения от 7100 до 7400 Мб/с и записи от 4700 до 6700 Мб/с.

Китайский технологический гигант Huawei представил свою первую серию потребительских твердотельных накопителей (SSD), получившую название eKitStore Xtreme 200.

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Серия eKitStore Xtreme 200 включает модели твердотельных накопителей, соответствующие стандарту PCIe 4.0, с емкостью от 512 гигабайт (ГБ) до 4 терабайт (ТБ). Эти новые предложения отличаются отсутствием буферизованной памяти, которая обычно используется в твердотельных накопителях для повышения производительности. Хотя Huawei не раскрывает конкретный контроллер или чипы флэш-памяти, используемые в твердотельных накопителях eKitStore Xtreme 200 SSD, она подтвердила, что контроллер соответствует спецификациям протокола NVMe 2.0.

Huawei утверждает, что твердотельные накопители eKitStore Xtreme 200 обеспечивают скорость последовательного чтения в диапазоне от 7100 до 7400 мегабайт в секунду (МБ / с) и скорость последовательной записи от 4700 до 6700 МБ / с. Производительность операций случайного чтения оценивается в диапазоне от 900 000 до 1,1 миллиона операций ввода-вывода в секунду (IOPS), в то время как операции случайной записи варьируются от 870 000 операций ввода-вывода для модели объемом 512 ГБ до 1 миллиона операций ввода-вывода для моделей объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Кроме того, Huawei утверждает, что твердотельные накопители eKitStore Xtreme 200 могут похвастаться высоким рейтингом долговечности, который варьируется от 550 до 4400 терабайт записанных данных (TBW), что указывает на общий объем данных, который может быть записан на накопитель до того, как ожидается, истечет срок его службы.

Презентация eKitStore серии Xtreme 200 знаменует выход Huawei на рынок потребительских твердотельных накопителей - сегмент, в котором в последние годы наблюдается значительный рост.